Bouři po svém odvážném kroku jistě očekával, ale možná si nedovedl představit, že bude opravdu celosvětová. Fotbalový reprezentant Jakub Jankto () provedl v pondělí svůj coming out, ale nyní už by se raději soustředil na to co je mu vlastní. V myšlenkách je u svého milovaného fotbalu.