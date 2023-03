Cibulková se po porodu ukázala veřejnosti: Mávačka z Vídně a tajemství dceřina jména

Začátek byl dramatičtější, ale nakonec to šlo jako po másle. Slovenská extenistka Dominika Cibulková (33) se o víkendu stala dvojnásobnou maminkou poté, co porodila dceru Ninu. Veřejnosti se už stihla po porodu ukázat po boku manžela Michala. V rozhovoru navíc prozradila, kdo rozhodl o jménu jejího nejnovějšího přírůstku do rodiny.

Mávající a zářící úsměvem. Tak se někdejší tenistka Dominika Cibulková prezentovala na veřejnosti po narození jejího druhého dítěte na soukromé klinice ve Vídni, kde vás porod přijde na desetitisíce korun. Před třemi lety zde porodila také syna Jakuba. Na terase doprovázel slavnou sportovkyni její manžel Michal. V rozhovoru pro Šport24 pak bývalá světová čtyřka prozradila, kdo rozhodl o jménu její dcery.

„Rozhodovali jsme se mezi několika jmény. Ninu jsem navrhla jako první. Manželovi se to ze začátku nelíbilo, ale později si na to začal zvykat,“ přiblížila Cibulková rozhodovací proces. Proč vlastně Nina? Bratislavská rodačka přišla s roztomilým vysvětlením. „To jméno se mi líbí jako takové. Když jsem navíc byla malá, maminka na mě občas volala Nino, Ninko.“ A kdo tedy potvrdil verdikt? „Nejvíc ale vyhrálo, když se Kubík od pátého měsíce vyptával, jestli Ninka kope a podobně. Takže jsme věděli, že je to už asi vyřešené. Takže syn Kuba v podstatě vybral vítěze,“ svěřila se Cibulková s tím, jak přišli k jménu pro dceru.

Porod zhatil víkendové plány

Jak vlastně celý porod probíhal? „Stresy měli všichni kromě mě, já jsem byla v pohodě,“ popsala dvojnásobná maminka. Cibulkovou zaskočilo, že se malá dere ven předčasně. S partnerem byla o víkendu na chatě s tím, že si užijí ještě jeden víkend před porodem, ale plány se dramaticky změnily, když Dominice v sobotu večer praskla voda. Cesta do Vídně ale proběhla bez problémů.

„Tento porod šel jako po másle, protože jsme věděli, že jdeme rodit císařským řezem, takže jsem se netrápila,“ uvedla Cibulková, že první porod byl náročnější. Nina se narodila hodinu a půl od příchodu její maminky na soukromou kliniku. Že by tohle byl zrod další slovenské tenisové hvězdy?