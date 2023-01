Cibulková se pochlubila pořádným těhotenským bříškem: Drsné poznámky manžela!

Termín druhého porodu se jí už nezadržitelně blíží a tak je bývalá tenistka Dominka Cibulková (33) opravdu pěkně zakulacená. Svým těhotenským bříškem se ráda chlubí, ale od svého manžela Michala Navary musí trpět i řadu pořádně pichlavých poznámek na svůj vzhled. S některými se teď svěřila fanouškům na sociální síti.

Rodit hodlá opět ve Vídni, stejně jako v případě svého prvního synka Jakubka. Přípravy už vrcholí a budoucí dvojnásobná maminka Dominika se předvedla v plné kráse. Obří břicho, které skrývá druhého potomka, ovšem musí snášet i řadu »humorných« narážek od milovaného manžela. „Drzoun, ale mě nerozhodí,“ uklidnila své obdivovatele.

„Lásko, prosím tě, postav se před malé auto. Chci jen demonstrovat, že v tomhle se do něj určitě nevejdeš,“ poprosil ji zákeřně Navara. Půvabná Slovenka oděná do huňatého kožichu se však nedala a bez mrknutí oka zapózovala před svým sněhobílým Porsche. Že to nebyl ojedinělý případ, demonstrovala i další »hláškou« svého partnera. „Lásko, tak dnes tě opravdu nikdo nepřehlédne,“ podotknul prý také.

Dominika tak musí očividně snášet řadu podobných invektiv, ale nutno podotknout, že to je jistě myšleno jen v dobrém. I sama bývalá světová čtyřka k těmto poznámkám připsala smajlíky a bere vše s potřebným nadhledem.