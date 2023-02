Těhotná Cibulková o rostoucím počtu tenisových maminek: Jsem v šoku!

Již velmi brzy se stane dvojnásobnou maminkou a právě při té příležitosti byla Dominika Cibulková (33) vyzpovídána. Jak probíhá druhé těhotenství? A co říká na rostoucí počet tenisových maminek? Populární tenistka se nikdy příliš netajila svými názory a i tentokrát se ochotně podělila o své dojmy.

První těhotenství jí poznamenaly restrikce kvůli koronaviru, ale tentokrát už je lépe. „Je to klidnější hlavně také proto, že jsem druhorodička. Takže už vím, co mě čeká, i když si člověk nikdy nemůže být jistý, co se může stát,“ potvrdila Novému Času pohodovější průběh. Zároveň se podivila nad rostoucím počtem tenistek, které i s dětmi chtějí pokračovat v aktivní kariéře.

„Já jsem z toho šokovaná. No Naomi Ósakaová, třeba její mentalita není můj šálek kávy. Mladá krev, na můj vkus velmi liberální. Tím že otěhotněla, to byl šok, ale chápu jí, že se chce vrátit, když má jen 25 roků. Ale když vzápětí Kerberová (34) ohlásila, že se chce vrátit, tak jsem si říkala: Ty brďo, děvčata, netušíte, co je to mít dítě. To fakt není sranda,“ nebrala si servítky Dominika, která moc dobře ví, co obnáší mateřství i profesionální tenis.

„Pamatuju si na Azarenkovou, která porodila a hned se vrátila. Viděla jsem, jaké to měla náročné dlouhých pět let! Na turnajích byla v totálních depresích. Neuměla to oddělit, chtěla hrát, ale chtěla být i s dítětem a neuměla to skloubit. Jsem fakt zvědavá, jak to ty holky zvládnou,“ předpovídá pro nastávající maminky na okruhu složité časy.

Matky na okruhu

- Serena Williamsová má dceru a hrála tři grandslamové semifinále.

- Viktoria Azarenková má syna a na AO 2023 hrála semifinále.

- Kim Clijstersová má tři děti a po první dceři vyhrála US Open.

- Sania Mirzaová má syna a na AO 2023 hrála finále smíšené čtyřhry.

- Tatjana Mariová má dvě dcery a vloni hrála semifinále Wimbledonu.

Budoucí matky, které plánují návrat na kurty

- Angelique Kerberová - porodí na jaře a koncem roku chce opět hrát

- Naomi Ósakaová - těhotenství oznámila před AO 2023