Dominika Cibulková se pochlubila výbavičkou: Dcerka se bude mít jako královna!

Odpočítává poslední dny, než se stane dvojnásobnou maminkou. Slovenská tenistka Dominika Cibulková (33) nenechává nic náhodě a pilně se na druhého potomka chystá. Pro očekávanou dcerku už má nakoupeno téměř veškeré vybavení. A pořádně se rozšoupla.

Že na dětech rozhodně nešetří, to už dokázala opečováváním syna Jakubka. Ten si užívá život v luxusu plnými doušky a jeho budoucí sestřičku čeká minimálně to samé. Necelý měsíc před pravděpodobným termínem porodu navštívila Dominika prémiový obchod s kočárky a odcházela obtěžkána pořádnou náloží nových pomůcek. Útrata bývalé světové čtyřky se pohybovala v desetitisících korun.

Následně objednala i výbavu na doma. Všemožné deky, polštářky, peřinky, mantinely do postýlky a další podobné vychytávky ladila do krémové barvy. Pořádnou náloží novinek se pochlubila svým fanouškům skrz sociální sítě a dala tak opět nahlédnout do svého soukromí. „Samozřejmě všechno objednáno dvojmo, protože máme dvě domácnosti. Doma a na chalupě.“ Pochlubila se skutečností, že vybavila obě varianty, kde rodina tráví nejvíce času.