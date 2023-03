Maminka Cibulkové popsala bleskový dceřin porod: Zaskočilo nás to!

Vše se podařilo a rodinka má čtyři členy. Bývalá tenistka Dominika Cibulková (33) přivedla na svět v neděli v noci dcerku Ninu. Vše se seběhlo až nečekaně rychle a celou rodinu porod poněkud zaskočil. O tom jak to Dominika zvládla, se rozhovořila její maminka Katarína.

Ještě v sobotu usilovně chystali oblíbenou chalupu v Plaveckém Podhradí na příchod nové členky rodiny, ale už za pár hodin Dominika rodila ve Vídni. V pohotovosti byla samozřejmě i maminka bývalé elitní tenistky, která trávila víkend s dcerou na chatě. Pro Sport24.sk pak vylíčila, jak proběhl dceřin porod, který je značně zaskočil.

„Jsem hlavně unavená, protože to na ni přišlo v noci a hlídám Jakubka, se kterým jsem byla během celé noci a moc jsem toho nenaspala. Pocit štěstí je však úžasný a určitě si ho vychutnám v následujících dnech,“ těšila se dvojnásobná babička.

Vše se seběhlo hodně rychle, protože porod opravdu ještě neměl být na pořadu dne. „Na Dominiku to přišlo náhle kolem půlnoci. Byli jsme na chalupě, čili oni rychle jeli do Vídně a za dvě hodiny už byla malá na světě. Telefonovali tam během jízdy a už bylo vše připraveno, takže to bylo opravdu rychlé a zaskočilo nás to,“ popisovala hektickou noc Katarína.

I když byl porod takto nenadálý, tak si s ním Dominika poradila bez jakýchkoliv problémů. Hrdá babička se tak mohla pochlubit, že nyní už vše probíhá zcela podle představ. „Domča se cítí skvěle, komunikujeme a je naprosto v pohodě. Je na ní v uvozovkách vidět, že je už zkušenou matkou a nic ji nezaskočilo,“ pochválila svou dceru na závěr.