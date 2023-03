Ronaldo překvapil: Nečekaná slova o fotbalu v Saúdské Arábii!

V začátku své saúdskoarabské mise působil váhavě, ale vypadá to, že Cristiano Ronaldo (38) je zpátky na gólové vlně, kterou jeho příznivci od něj očekávají. Naposledy to schytala Abha, proti které hvězdný fotbalista gólem nastartoval obrat na 2:1. Co si vlastně Ronaldo o tamní lize myslí? Jeho slova vás pořádně zaskočí.

Deset zápasů, devět branek, z toho jeden hattrick a jedno čtyřgólové představení. Taková je bilance Cristiana Ronalda po dvou měsících v celku Al Nassr, kam odešel po neshodách v Manchesteru United. V tabulce střelců už pokukuje po TOP pětce, jeho celku pak chybí na celkové prvenství jediný bod. Zdá se tedy, že po nejistém startu se události vyvíjí přesně tak, jak si šejkové před příchodem CR7 naplánovali. A do budoucna může být ještě lépe.

Sám vítěz Eura 2016 vychválil tamní Saudi Pro League do nebes. Podle něj má soutěž do dalších let obrovský potenciál. „Měli byste se na zdejší ligu dívat v jiném světle. Neříkám, že je to Premier League, to bych zase lhal,“ citoval Ronalda britský deník Daily Mail. „Týmy zde jsou ale velmi soutěživé, což mě příjemně překvapilo. Jsem si jistý, že v budoucnu bude fotbalová liga v Saúdské Arábii patřit mezi čtyři, pět nebo šest nejlepších na světě,“ nebál se ambiciózního prohlášení.

Slavný Portugalec podepsal s klubem Al Nassr v lednu smlouvu na dva a půl roku. Celkově si díky štědrému kontraktu přijde na necelých pět miliard korun ročně. Úspěch navíc může slavit i na mezinárodní scéně. Proti Lichtenštejnsku v rámci kvalifikace na Euro zaznamenal 197. start v reprezentaci, čímž se odpoutal od Kuvajťana Bádira Mutavy a vytvořil historický rekord. Už tak je Al Nassr ve fotbale středobodem dění a Ronaldův status nejvytěžovanějšího hráče na reprezentační úrovni v historii tento fakt jen umocnil. Je lednový příchod pětinásobného vítěze Ligy mistrů opravdu zlomovým bodem pro saúdskoarabský fotbal? Na to si budeme muset ještě pár let počkat.