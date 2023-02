Ronaldo jako Jágr? Jsem zvědavý jak dlouho v Arábii vydrží, říká Jarolím

Český trenér, jenž v letech 2011-13 vedl tým Al-Ahlí z Džiddy, si ještě nedávno nedokázal představit, že by se CR7 na Blízký východ vydal. Ježe po třaskavé roztržce s Manchesterem United začalo být zřejmé, že už se v nějakém špičkovém evropském klubu chytí jen těžko. „Nadělal si zle, i na mistrovství světa v Kataru,“ přidává Jarolím. Ronaldo podle něho nesnesl myšlenku, že by se mohl ujmout role mentora mladších hráčů, a nevnímá, že je mu už sedmatřicet let. „Nesmíte vypadnout z reálného světa. Ronaldo má asi představu, že bude hrát možná tak dlouho jako Jarda Jágr. Ale fotbal je něco jiného než hokej,“ míní bývalý reprezentační trenér s odkazem na brzy jednapadesátiletou hokejovou legendu, která ještě nastupuje za Kladno.

Portugalcova bilance v saúdskoarabské lize, kde by měl působit do června 2025, je zatím chudá. V lize byl u hubené výhry 1:0 nad týmem Al-Ettifaq, v semifinále tamějšího Superpoháru u porážky 1:3 s Al-Ittihádem. Nepřipsal si žádný gól ani asistenci, ničím výrazně nezaujal. Ještě před tím se spekulovalo o tom, že by se na podzim mohl objevit v Newcastlu, pokud by se tým probojoval do Ligy mistrů (stejně jako Al-Nassr je ve vlastnictví saúdskoarabského kapitálu). Šéf anglického klubu Eddie Howe to ovšem odmítl. Na evropskou notu pak nicméně zahrál i kouč Al-Nassru Rudi Garcia, byť mluvil o pozdější době. „Je to jeden z nejlepších hráčů na světě. Kariéru v Al-Nassru neukončí, vrátí se do Evropy,“ nadhodil.

Jaké tedy mohou být další Ronaldovy kroky? „V Saúdské Arábii bude král,“ je si jistý Jarolím. Zároveň však vyslovuje pochybnosti, zda tam skutečně zůstane do konce smlouvy. „Je otázkou, jak dlouho tam bude ochoten vydržet. Jiný kraj, jiný mrav,“ přemítá. „Stát se to může,“ glosuje případný návrat na starý kontinent a připomíná z minulosti jiné slavné fotbalové jméno s podobným osudem. Trenér, který byl s Al-Ahlí v lize druhý, vyhrál Královský pohár a dostal se až do finále asijské Ligy mistrů, při té příležitosti vzpomíná na podmínky trenérské práce i života v Saúdské Arábii a krom jiného prozrazuje, podle čeho v téhle zemi bohatých šejků poznáte, že se váš čas na lavičce nezadržitelně krátí...