Náboženství nad fotbal: Sudí v Anglii musí přerušovat zápasy kvůli muslimům. Proč?

Nejlepší fotbalová liga vůbec. Tak se prezentuje anglická Premier League v očích milionů fanoušků po celém světě. Nyní se ukazuje, že je to kvalitní soutěž nejen po sportovní stránce, ale také po té lidské. Rozhodčí totiž byli zaúkolováni, že mají kvůli muslimským hráčům přerušovat hru, aby se mohli občerstvit. Důvod? Začátek ramadánu.

Rozhodnutí se týká večerních zápasů prvních čtyř nejvyšších fotbalových soutěží v Anglii. O co vlastně přesně jde? Ramadán je devátý měsíc v islámském kalendáři, během něhož musí muslimové dodržovat půst každý den až do západu slunce. Jak dlouho vlastně ramadán trvá? Začíná 22. března a skončí 21. dubna. V případě sportovců je půst ale složitější, proto se šéfové anglického fotbalu rozhodli jim situaci ulehčit.

Muslimští fotbalisté tak budou moct díky přerušení doplnit tekutiny, dát si energetický gel nebo jiné doplňky stravy. Sudí byli vyzváni, aby umožnili pauzu hráčům s přirozeným přerušením hry, například před vhozením míče zpět do hry.

Počítá se s tím, že neobvyklou pauzu využijí hvězdy jako útočník Liverpoolu Mohamed Salah (30) nebo křídelník Manchesteru City Rijád Mahriz (32). Tihle dva se střetnou už 1. dubna, ale vzhledem k brzkému času utkání se tahle změna nevyužije. Podle britského deníku Daily Mail navíc může k využití této možnosti dojít až v závěru ramadánu, konkrétně 17. dubna, kdy proti sobě nastoupí Leeds a Liverpool od osmi večer. Není to ale poprvé, co by se hra kvůli muslimské zvyklosti přerušovala.

Dva roky zpátky tato situace nastala v zápase mezi Leicesterem a Crystal Palace, kdy se mohli občerstvit muslimští hráči Wesley Fofana (22) a Cheikhou Kouyaté (33). „Chtěl bych poděkovat Premier League, Crystal Palace, brankáři Vicentu Guaitaovi (36) a všem »Liškám« za to, že mi umožnili přerušit půst během zápasu. To je to, co dělá fotbal tak nádherným,“ napsal Fofana před dvěma lety na Twitter. Není to ale záležitost pouze týmů z Ostrovů. Loni dostal v Bundeslize příležitost občerstvit se také tehdejší bek Mohuče Moussa Niakhaté (27), který od letošní sezony obléká dres Nottinghamu. Dá se počítat s tím, že i on využije této vstřícnosti.