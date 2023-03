Sparta ve čtvrtfinále válčí s Třincem bez letní hvězdy: Kde je Simon?

Měl být nejméně dva roky blýskavou hvězdičkou svázanou se Spartou, která jej vloni v létě těžko získala, ale v zimě ztratila. Sázka na Dominika Simona (28) nedopadla. Reprezentant od prosince nehraje a podle informací Blesku ani netrénuje. Prostě nic!

Simon je stále nepřítomen, může si zapsat do deníčku kouč Miloslav Hořava. Co s forvardem je? Odstěhoval se do Humpolce? Nezahojil se snad jeho zraněný ukazováček, který mu přerazili v prosinci během Spengler Cupu? Nebo pauzírování souvisí s chmurami v mysli, které zavinily jeho předčasný úprk z loňského mistrovství světa?

„Nemůžu k tomu nic říct, ani nechci,“ mlží hráčův agent Michal Sivek. Situace je taková, že se hráč, který odehrál v NHL 256 zápasů, s týmem ani nepřipravuje. Proč? To je tajemství. Spartě každopádně není Simonův osud lhostejný a mimo led se mu prý snaží maximálně pomoct.

Ani slovo!

„Během play off nebudeme zdravotní stav hráčů komentovat,“ vzkázal nekompromisně tiskový mluvčí Pražanů Marek Táborský, když mu Blesk položil čtyři snadné dotazy: Proč Dominik nehraje? Připravuje se s týmem? Je ještě vůbec hráčem Sparty? Chodí se dívat na zápasy?

Po návratu ze zámoří odehrál forvard za mateřský oddíl jen dvaadvacet extraligových zápasů. Skóroval v nich dvakrát a přidal jednu asistenci. Nic moc. Na Spartě si přitom od někdejšího kanonýra slibovali tolik, že kvůli jeho podpisu v létě navýšili už uzavřený rozpočet.

„Dominik má teď lehký hendikep ve fyzické kondici. Začátek bude mít možná těžší. Je to ale profík, musí si s tím poradit,“ vyprávěl v létě sportovní ředitel Petr Ton.

Realita je úplně jiná.