Normální kluci a na turnaje patří, říká o Rusech stolní tenista Polanský. Svaz nesouhlasí

Vrátit, nebo nevrátit? Rozhodnutí MOV, které doporučuje, aby byl Rusům a Bělorusům umožněn start na mezinárodních sportovních akcích budí vášně. Jedním z posledních reprezentantů Česka, kteří se k této otázce vyjádřili, je česká pingpongová jednička Tomáš Polanský (24). Názorově se ale mírně rozchází se stolní tenistkou Hanou Matelovou (32) a zásadně se pak liší od postoje asociace.

Rusové a Bělorusové by pod podmínkou neutrality měli mít možnost se účastnit mezinárodních sportovních akcí od května. A zatímco některé tuzemské osobnosti nad takovým rozhodnutím vrtí hlavou, Tomáš Polanský zastává opačný názor a má za to, že se jedná o správné rozhodnutí.

„Myslím si, že by se měli vrátit na mezinárodní turnaje a mít stejné možnosti jako my. Neměli by trpět za to, co se děje v Rusku. Pro hráče to není fér, protože se sportu věnují celý život, bojují o umístění, výsledky a najednou jim to zakážou. Jenom kvůli tomu, že prezident se rozhodl, že bude válka,“ míní Polanský podle Českého rozhlasu.

„Ruští sportovci hrají ligu v Německu, trénují tam a tráví většinu času. Ligová soutěž je tam časově poměrně dost náročná. Sportovce z Ruska neberu jako součást války, jsou to úplně normální kluci,“ zastává se stolní tenista hráčů z Putinovy země.

Méně jednoznačný názor má reprezentantka v ping pongu Hana Matelová. „Je to pohyb na tenkém ledě. Je mi líto sportovců, kteří nemůžou hrát, ale válku na Ukrajině rozhodně nepodporuji a nelíbí se mi. Nedokážu si představit, že proti sobě nastoupí hráčka Ruska a Ukrajinka, což se může stát,“ myslí si.

Česká asociace stolního tenisu ale tuto otázku za složitou nepovažuje a razí jasný názor. „V době, kdy na Ukrajině umírají další a další nevinní lidé, vystupujeme proti startu ruských a běloruských sportovců na mezinárodních soutěžích. Toto stanovisko jsme zaujali hned po ruské invazi a nebudeme na něm nic měnit,“ uvedl předseda ČAST Zbyněk Špaček ve vyjádření, které se objevilo na webu asociace.

Ta také připomněla, že stolnětenisové kluby po celém Česku podporují Ukrajinu nejrůznějšími dobročinnými činnostmi a některé dokonce poskytují ukrajinským hráčům nejen ubytování, ale také prostor pro trénování. „Jsme v tomto konfliktu jednoznačně na straně Ukrajiny,“ doplnil Špaček.