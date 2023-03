Zákaz pro armádní sportovce? Rusové zuří: Fraška! Legenda nechápe důvody

Zdá se, že Mezinárodní olympijský výbor svým posledním tahem opravdu šlápl Rusům do bolavého místa . Svědčí o tom reakce, které se z Putinova království linou poté, co výkonná rada MOV v úterý zařadila do podmínek pro návrat ruských sportovců na scénu i zákaz pro aktivní podporovatele války, pro sportovce z armády či bezpečnostních složek a pro týmy.

„Důvody si vycucali z prstu!“ soptí bývalý slavný hokejista Vjačeslav Fetisov, bývalý ruský ministr sportu. MOV sice dál pracuje na tom, aby někteří Rusové a Bělorusové mohli za rok startovat na olympiádě v Paříži. Úterní doporučení jeho výkonné rady to ale zároveň velké části z nich pěkně komplikuje. A Rusové jsou bez sebe vzteky.

„Taková doporučení porušují principy sportu. Berou lidem jejich sny, je to porušení jejich práv a univerzálních principů. Musí respektovat práva zemí, v kterých sportovci trénují,“ zlobí se Vjačeslav Fetisov podle webu insidethegames.biz.

Sám na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let dlouho hrál za armádní CSKA Moskva. Právě sportovci z tohoto klubu, páteře ruského sportu, by teď na olympiádu nemohli. Nehledě na to, že MOV zatím sportovním federacím nedoporučuje ani přijímat Rusy a Bělorusy do týmových soutěží.

Rada mezinárodní hokejové federace IIHF minulý týden rozhodla o neúčasti Ruska a Běloruska na všech mezinárodních turnajích, což se týká i MS 2024, jehož elitní skupina se pořádá v Praze a Ostravě. O definitivních podmínkách případného startu sportovců obou států na ZOH teprve MOV rozhodne.

Doporučení výkonné rady MOV nepotěšila ani Stanislava Pozdňakova, předsedu Ruského olympijského výboru.

„To rozhodnutí je fraška, porušuje základní principy Olympijské charty,“ zlobí se Pozdňakov. „Postoj nepřijmout do mezinárodních soutěží ruské sportovce, kteří jsou registrováni v armádě a u policie nebo s nimi mají smluvní vztah, už není jen další kapitolou hrubých diskriminačních sankcí, na které nedávno upozornila zvláštní zpravodajka OSN. Věříme, že toto kritérium může způsobit vnitřní konflikt v ruském sportu. Jeho přímým cílem je rozštěpit ruskou sportovní komunitu tím, že je rozdělena na akceptovatelné a ty ostatní.“

Zvláštní zpravodajka OSN Alexandra Xanthakiová začátkem týdne v Lausanne přišla s pohledem, že vyloučení všech členů ruské armády z mezinárodního sportu je diskriminační opatření. Šéf MOV Thomas Bach ale opáčil, že sportovci se smluvním vztahem k armádě musí automaticky podporovat válku, což je považováno za porušení Olympijské charty.

Dalším problémem pro Rusy je doporučení MOV nepřijímat Rusy do týmových soutěží. Na olympijských hrách v Tokiu získali Rusové, kvůli dopingovým sankcím pod hlavičkou svého olympijského výboru, 71 medailí, z toho 21 vybojovali v týmových soutěžích, včetně sedmi zlatých.

„Je to diskriminace na základě pasu. Téměř třiceti procentům sportovců to znemožňuje soutěžit,“ řekl Pozdňakov.

Pokud by MOV zakázal start ruským týmům i na olympiádě, doplatili by na to například sportovní gymnasté, kteří v Tokiu vyhráli soutěže družstev v kategorii mužů i žen.

„Co Bach navrhnul, je nemožné. Absurdní!“ zlobila se ruská gymnastická trenérka Valentina Rodionenková. „Žádná (ruská) sportovní federace nebude souhlasit s účastí na olympiádě za takových podmínek. Zvou sportovce jako psance. S tímhle nemusíme souhlasit.“