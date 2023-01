Historický průlom, stolním tenistkám pomůže i čínský trenér: Je to dříč

„Jsem přesvědčená, že čínský expert nám všem může hodně dát,“ těší se na spolupráci Renáta Štrbíková, bývalá reprezentantka, která naposledy trénovala tým do 21 let. „Je to povahově fajn člověk, znám ho řadu let a od polských trenérů i hráček vím, že je velký dříč. Může nás naučit nové tréninkové metody, je to rodilý Číňan, který působí dvacet let v Evropě. Ideální kombinace.“

Štrbíková s Xu Kaiem nahradila úspěšného Petra Nedomu, který se s koncem roku rozhodl neprodloužit smlouvu s asociací a odchází mimo sportovní sféru. „Vést národní tým je samozřejmě něco úplně jiného, než za něj hrát nebo koučovat mládežnické kategorie,“ tuší Štrbíková. „Větší zodpovědnost, obrovská čest a výzva. Přijímám to ve vší vážnosti, chtěla bych přinést pozitivní změny a zapojit více mladších hráček.“

Změna byla i pro Štrbíkovou lehce nečekaná. Počítala s tím, že trenér Nedoma u týmu zůstane až do olympiády v Paříži. „Nakonec jsem ale na nabídku kývla a těším se.“ Místopředseda asociace Nikolas Endal věří, že čínský expert vytvoří s Renátou Štrbíkovou silnou trenérskou dvojici. „Panu Nedomovi bych chtěl jménem asociace poděkovat za práci, kterou u národního týmu vykonal.“

V kvalifikaci na mistrovství Evropy družstev se Češky zatím drží na postupovém druhém místě. V Itálii vyhrály 3:1, v Portugalsku padly 0:3. K jistotě účasti na závěrečném turnaji potřebují v Havířově zvládnout odvety. V nominaci jsou Hana Matelová, Kateřina Tomanovská, Zdena Blašková, Markéta Ševčíková a Jana Vašendová.

„Změna na postu hlavního trenéra byla nečekaná a rychlá, ovšem myslím si, že máme dost času se na soupeřky dobře připravit,“ věří Štrbíková. „Pokud Portugalky přijedou kompletní, budou asi nad naše síly, ale nevzdáváme se předem. Pro mne osobně je dobře, že nás jako první čekají Italky.“