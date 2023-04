Priske a Trpišovský rozehrají v derby šachy o titul: Kdo je lepší stratég?

Střelec na ef sedm je Čvančara, dáma na há tři van Buren. Místo čtyřiašedesáti polí si budou muset vystačit s jedním. S vyprodaným Letenským. Zítra se tam odehraje zásadní partie o titul (19:00, O2 TV Sport).

Figurkami na šachovnici 305. derby zahýbají šéftrenéři Sparty a Slavie. Brian Priske (45) a Jindřich Trpišovský (47). Kdo koho přechytračí? Žádný z nich patrně nebude velmistr královské hry jako José Capablanca či Bobby Fischer.

S Augustem

Fandové po nich zřejmě nebudou chtít dámský gambit ani Caro – Canovu obranu, ale jsou na tahu. „Pravidla znám, ale naposledy jsem hrál šachy se synem Augustem, když mu bylo asi pět let,“ usmál se pro Blesk Priske. Středopolaři Augustovi je dnes devatenáct, válí za mládežníky PSV Eindhoven a za dánskou jednadvacítku. Táta Priske už ve Spartě obětoval oblíbené rozestavení se čtyřmi zadáky za tři stopery…

Ležící král?

Podle bookmakerů a některých expertů by měl tváří v tvář epické šachové fotce Ronalda a Messiho před pouštním MS v Kataru (Portugalec Cristiano - tam skončil zahanbený ve čtvrtfinále a Argentinec Lionel se stal světovým šampionem) položit svého krále na znamení kapitulace Trpišovský. Jasně, má o dva body méně, ale proč by to dělal, když může v ošidném pražském klání zahlásit šach, mat i pat?

„Šachy jsou zajímavý sport, všechny tahy musíte mít promyšlené, uvažovat dopředu, předvídat. Strašně zajímavá hra. Rád si je zahraju, znám pravidla, ale určitě v nich nejsem přeborník, abych si troufl na někoho, kdo se jim pravidelně věnuje. S amatérem bych si ale rád zahrál," napsal Blesku pohodář před hektikou Jindřich Trpišovský. Tak si to rozdá s také »amatérem« Priskem...