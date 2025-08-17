Veřejný konflikt manželů Čechových u baviče Krause: Tady začal krach?!
Malichernost? Drobný rýpanec, který nemohl ohrozit pevnost jejich vztahu? Těžko říci, ale dost možná dává vysvětlení, na čem ztroskotalo manželství fotbalové legendy Petra Čecha (43) s krásnou Martinou (43).
Musela se vzdát vlastního života, kariéry, ambicí. Slavnému mužíčkovi dělala servis, starala se o rodinu. A když doufala, že se vše změní, ostrouhala... „Čím mě Petr zaujal? Nezaujal. Atakoval,“ smála se Martina na pódiu, když byli s Petrem před šesti lety hosty Show Jana Krause. „Rozhodující byla ta vytrvalost. Když vám je sedmnáct, tak tři měsíce vám přijde dlouhá doba,“ vzpomínala, jak se dali na plzeňském sportovním gymnáziu do kupy.
Dostala ťafku
Pohodová atmosféra se ale začala měnit. „Být ženou brankáře je někdy i zábavný,“ povídal Petr, načež jeho paní se na něj otočila: „Jako být manželkou, jo?“ V době vysílání v březnu 2019 už Čech oznámil konec kariéry a rodina řešila, co dál. „Já budu pokračovat v tom, co dělám, a Petr si bude muset vybrat nějakou z možností,“ vypočítala Martina. Slavný brankář upozornil, že vzhledem k jeho kariéře na společné chvíle nejsou tolik zvyklí. „Takže hledáme koncept, abysme se zase tolik neviděli,“ řekl napůl v žertu. „Spíš viděli!“ vpálila mu rozladěná manželka. Ťafka v přímém přenosu!
Po konci kariéry došlo na Petrova slova. Stal se fotbalovým bafuňářem, vrhl se aktivně do hokeje, rozjel několik byznysových aktivit. A na Martinu nezbývalo tolik času, jak si asi malovala...