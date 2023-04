Čekám tři třaskavý derby. Když vidím sparťany, jak jsou šťastný…

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Je tu derby. Téma, který hýbe celý týdnem, a řeknu vám, že to je jedině dobře. Já se těším strašně. Zeťák Šmíca to sice u nás ve Sportu už trochu rozebral, ale o takovým zápase se má mluvit pořád. Veřejnost cítí, že to bude něco velkýho. Je to sice pořád jenom fotbal, ale jde o hodně.

Je to cítit všude. Tolik věcí, co se objevuje na internetu a na těch sociálních sítích, to se jen tak nevidí. Hlavně od sparťanů. Já když vidím, jak jsou šťastný, že jsou zase po letech před Slavií a že maj dokonce šanci vyhrát titul, tak jim to snad i přeju.

A teď si vemte, že se utkají třikrát! Pikantní na tom je, že všechny tři zápasy se můžou kopat na Spartě. U prvních dvou – teď v sobotu a zkraje května ve finále poháru – už je to jasný. Kde bude ten třetí, se může rozhodnout právě teď. Jestli totiž Sparta vyhraje, odskočí na pět bodů a do konce základní části si to pohlídá. Pak by pravděpodobně i třetí derby hrála doma.

Tohle všechno slávisti vědí. A taky vědí, jak je pro ně domácí prostředí důležitý. Dyť teď venku pořád ztrácí! Takže je pro ně poměrně znepokojující, že