Divoká dohra derby: Konflikt fanoušků s Kuchtou před stadionem!

Když jste hráč Sparty, není zrovna nejlepší nápad jít domů z derby pražských »S« v moment, kdy se před stadionem nachází fanoušci Slavie. Ještě k tomu, když jste Jan Kuchta (26). Hvězdný útočník má se sešívanými pestrou minulost a odchod k největšímu rivalovi mu příznivci nemohou odpustit.

„Jak se může stát, že odcházející pochod Slávistů potká před stadionem hráče Jana Kuchtu?“ ptala se na Twitteru jedna ze slávistických fanynek. Tento znepokojivý dotaz přilil ještě víc oleje do už tak pořádného ohně. Kuchta hrál za áčko Slavie od srpna 2020 do ledna 2022, kdy odešel do Lokomotivu Moskva. Loni v červnu ale z osobních důvodů odešel na roční hostování do Sparty. To slávističtí příznivci nesou velice těžce. Včera se jim naskytla příležitost si to vyřídit.

Spousta fanoušků Slavie Kuchtovi nadávala. Někteří se dokonce za bývalým hráčem jejich milovaného celku měli rozběhnout. Od fyzického napadení ale fotbalistu uchránili policisté. „Ke konkrétním osobám se nemůžeme vyjadřovat. K tomu, co se dělo včera po zápase, vám mohu říct, že při odchodu slávistických fanoušků za doprovodu policie došlo celkem ke dvěma konfliktům. K jednomu došlo přímo před stadionem u vstupu, kde byla zajištěna jedna osoba,“ sdělil redakci Blesku policejní mluvčí Richard Hrdina.

Jak bylo zmíněno, střet před vstupem sparťanského stadionu nebyl po utkání jediný. Kromě Kuchty měli sešívaní fans střet také s příznivci Sparty. ,,Ke druhému konfliktu došlo o několik stovek metrů dál před stanicí metra Hradčanská, kde byly zajištěny další tři osoby pro jejich přestupkové jednání. Celkem byly po zápase zajištěny nebo na osobní svobodě omezeny další čtyři osoby,“ doplnil Hrdina na závěr.