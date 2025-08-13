Vaněček: Na tohle jsem čekal celý život, je to dream. V Utahu se těší na české duo
Po výhře Floridy ve finále Stanley Cupu převzal slavný pohár z rukou krajana Tomáše Noska. Situace z ledu se zopakovala o necelé dva měsíce znovu. Brankář Vítek Vaněček si v úterý užil velký den parťáka z útoku v Pardubicích.
O půlnoci měl gólman, který k Panthers překvapivě zamířil z trápícího se San Jose, získat pohár na 24 hodin jen pro sebe. A už se nemohl dočkat. „Když to vidím, je to náročné, ale těším se nejvíc, jak to jde,“ usmíval se před nachystanými oslavami v rodném Havlíčkově Brodě. S pohárem by se tam měl představit fanouškům od 17 hodin.
Líbil se vám pohled z pardubického podia na tolik lidí?
„Nerad mluvím před tolika lidmi, ale nějak jsem to zvládl. Není to zas tak hrozné. Líbí se mi to moc, náměstí je plné, což je důležité. Je úterý, není tolik hodin a lidi přijdou. Je vidět, že Pardubice jsou hokejové město. Na tenhle den jsme se s Nósou těšili strašně moc.“
Úterý bylo hlavně o Tomáši Noskovi. Jak důležitý byl pro Floridu v uplynulé sezoně?
„Za mě je to výborný hráč a hlavně mi pomohl. Když jsou dva Češi v týmu, můžeme si popovídat, jeden druhého někam pozve. Můžou s námi jít manželky, děti si můžou pohrát. Je hrozně důležité mít někoho takového v týmu. Tomáš je neskutečný hráč. Ve čtvrté lajně bojuje a dělá všechno, aby tým nedostal gól. Někdy se to prostě utrhne a dá gól nebo nahraje.“
Těšíte se do Havlíčkova Brodu, kde budete hlavní hvězdou oslav vy?
„Těším se moc. Když to vidím, je to náročné, ale těším se nejvíc, jak to jde, ale na tohle jsem čekal celý život. Je to dream.“
Jídlo z poháru? Asi tam lupnu Nesquik
Co plánujete s pohárem kromě setkání s fanoušky?
„Ráno máme soukromé setkání u rodičů doma, abychom se v klidu vyfotili. Pak jedeme do Havlíčkova Brodu na stadion, stavíme se na oběd kousek od staďáku a pak jedu na vesnici, půjdeme na hřiště a tam bude pár lidí. Potom už na radnici a na náměstí.“
Tomáš Nosek si dával z poháru vajíčka. Ochutnáte taky něco?
„Přemýšlel jsem nad tím a vždycky, když jsem byl malý, jsem miloval Nesquik s mlékem. Přemýšlím, že si ho tam lupnu. Vejde se tam toho asi hodně, budu muset koupit trochu mléka.“ (směje se)
Budete se inspirovat podobou oslav v Pardubicích?
„Okoukat se to dá, ale myslím, že už by nebyl čas něco měnit. Nechám to, jak je. Neřešil jsem to, nechal jsem to na kamarádovi a mé ženě. Dali do toho všechno, snad to bude vypadat dobře.“
První část oslav jste si užil už na Floridě. Byly hodně divoké?
„Tam jsme slavili osm dní v kuse, takže to bylo těžké. Ale jak vidíte Stanley Cup, dá se to zvládnout. Je to jiná situace, než když jdete někam do baru bez Stanley Cupu.“ (směje se)
Hned na ledě jste si užil pohár jako jeden z prvních. Velký zážitek?
„Neskutečný zážitek. Kluci, kteří vyhráli už o rok dříve, řekli, že ti, kteří nevyhráli, budou mít pohár první. Nósa je samozřejmě starší, věděl jsem, že pojede jako první. Přišel za mnou a říkal, že mi ho předá. Jsem hrozně rád, že mi ho mohl předat zrovna Tomáš.“
Ročník jste začínal v posledním týmu soutěže v San Jose a končil jste jako vítěz. Jak se budete ohlížet za sezonou?
„V San Jose to samozřejmě bylo nepříjemné. Měl jsem nějakých 18 zápasů a tři výhry. U gólmana nejsou body, ale počítají se výhry. Bylo to těžké. Jsem rád za trejd. Z posledního místa na první, takže jsem velice spokojený.“
Připravujete se už na novou sezonu?
„Už jsem byl tři týdny v posilovně v Praze, teď jsem druhý nebo třetí týden v Liberci, kde trénuju s týmem na ledě.“
Těšíte se do Utahu, s nímž jste podepsal smlouvu?
„Nebudu lhát, stěhování je čím dál těžší a těžší, jak se nám narodilo dítě. Ale těším se. Je to něco nového, nikdy jsem nebyl s českým gólmanem v týmu. Karel (Vejmelka) je výborný kluk, chytá výborně, takže budeme bojovat oba. Těším se, je to nový tým. Věřím, že to tam bude krásné.“
Specifikem příští sezony bude, že jak v Utahu, tak v Anaheimu se sejde brankářské duo z Česka. Probírali jste to už mezi sebou?
„Vůbec jsme se o tom nebavili, ale vím, že Mráza (Petr Mrázek) s Dostym (Lukášem Dostálem) jsou v Anaheimu. Nevím, jestli to tak už v historii NHL bylo, ale je to zajímavé. Uvidíme, jak to dopadne.“
S Karlem Vejmelkou se znáte dobře, že?
„Jo, my jsme prošli celou mládež společně. Já jsem navíc z Havlíčkova Brodu a on z Třebíče, takže jsme proti sobě hráli odmalička.“
Jste spíš kamarádi, nebo rivalové, co se navzájem posouvají?
„Já to beru jako kamarádství. Jde o to, jak kdo bude chytat. Ten lepší bude vždycky chytat víc.“
V Utahu zůstal i Kanaďan Connor Ingram. Bude velký boj o místo?
„Určitě. V NHL je vždycky boj, uvidíme, jak to bude.“
Co vám říkal Karel Vejmelka o týmu?
„Bavili jsme se, ale ptal jsem se ho spíš, kde hráči žijí, abych věděl, kde si hledat bydlení. To bylo celé. Viděli jsem se pak ještě na reprezentačním golfu. Tam jsme si chvíli povídali.“
Budete muset dokoupit teplejší oblečení? Oproti Floridě bude v Salt Lake City o něco chladněji.
„Teplé oblečení pořád máme. Byli jsme ve Washingtonu, byli jsme v New Jersey, takže to furt taháme s sebou. To je právě nejhorší. Převézt to tam.“
O tom, že nebudete pokračovat na Floridě, jste měl jasno ve chvíli, kdy klub přivedl Daniila Tarasova z Columbusu?
„Bavil jsem se s lidmi, říkali, že se uvidí. Pak mi volal generální manažer, že budou podepisovat Tarasova, takže Florida padla.“
Bylo výhodnější vyjednávat z pozice vítěze Stanley Cupu?
„Výhodnější… Nemyslím si. Nezasáhl jsem do žádného zápasu, ale dělal jsem všechno, co jsem mohl. Poslední dvě sezony samozřejmě nebyly úplně nejlepší, takže jsem věděl, že nebude lehké podepsat v nějakém týmu.“