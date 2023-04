Maximální zábava a pochvala pro sudího. I derby může být skvělý fotbal

Jestliže se v posledních letech vžila teze (a těžko se tomu divit), že derby „S“ vlastně nemůže být hezký zápas, protože s ohledem na rivalitu obou týmů a extrémní emoce se zákonitě musí zvrhnout spíš v nekoukatelnou válku, sobotní večer ji rozmetal na hadry.

Hrál se totiž fotbal. Parádní fotbal. Ano, i v derby to očividně jde. Dohromady šest gólů, zápas nahoru dolů, zvraty. Emoce na maximum, ovšem především v tom pozitivním slova smyslu.

Do toho navíc fantastická atmosféra, o kterou se zapříčinili fanoušci obou týmů. Vyvarovat se vzájemných urážek, bylo by to samozřejmě lepší, ale je třeba stát nohama na zemi…

Tohle byla úchvatná reklama na FORTUNA:LIGU. Řežba dvou nejlepších týmů v zemi, ale veskrze rovná a férová. Jasně, nic v rukavičkách, o ostřejší zákroky nebyla nouze, stejně jako o lehké strkanice. Ale žádná zákeřnost, překročení červené linie. V závěru se k sobě sice osazenstva střídaček dostala až nebezpečně blízko, v nic zásadního to ale nepřerostlo. A nemohlo to tak pokazit mimořádně pozitivní dojem z parádního šlágru.

To ostatně demonstrovaly i obrázky po závěrečném hvizdu. Jakási spokojenost byla cítit z obou táborů. Sparta i Slavia jistě najdou důvody, proč s konečnou plichtou nebýt spokojeny, ale sborově ji jistě s ohledem na veškeré okolnosti berou.

Opomenout by se ovšem neměl i důležitý faktor, jenž ke kvalitě zápasu zásadně přispěl. Sudí Dalibor Černý. Hodně se řešilo, jak stále poměrně nezkušený chlapík s píšťalkou tuhle výzvu zvládne.

Zvládl. A nebojím se říct, že na výbornou. Jasně, vždycky najdeme nějaké dílčí chyby. Tu mohla být udělena žlutá karta, tam se zase pískat nemuselo.

Černý ale nasadil metr, který držel. Klíčové momenty posuzoval správně, působil jistě a vyrovnaně. Nedal ani jednomu z rivalů příležitost, aby duel převrhly z fotbalové roviny do té vyloženě emoční.

Za to si zaslouží absolutorium. Stejně jako oba týmy. Všichni shodně přispěli k tomu, že na tohle derby se vážně moc hezky koukalo. Do konce sezony nás čekají ještě dvě. A určitě by se nikdo nezlobil, kdyby tenhle trend zůstal zachován.