Hvězda Ordinace Vacvalová: Po dramatu dobyla K2! O smrti Kolouchové se dozvěděla se zpožděním a...
Dokázala to! Herečka Lenka Vacvalová (nyní Poláčková), známá třeba z Ordinace v Růžové zahradě, zdolala obávanou K2. Výstupu předcházelo jedno drama za druhým a stále ještě není vyhráno. S napětím se čeká na zprávu, že také s manželem dokázali v pořádku sestoupit.
Zprávu o neuvěřitelném výkonu Vacvalové přinesl známý český horolezec Jan Travníček, jehož agentura horolezecké expedice organizuje. „Na K2 se konečně podařilo vyvrcholit. Nepálská parta odvedla dost masakr akci, když to prošlápli a odfixovali na vršek asi v posledním vrcholovém letošním okně. Moc velká gratulace všem. Podle zpráv se zadařilo i Lence Poláčkové (první Slovenka na K2) a Honzovi Poláčkovi. Snad i bez kyslíku. Jupiii! Teď moc opatrně dolů. Pak až budou všichni v BC (základním táboře, pozn. red.) bude následovat moje radost!" napsal na svém instagramu.
Poláčková strávila s manželem v pákistánském pohoří Karákóram více než pět týdnů. Snažili se o aklimatizaci, kterou ale velmi komplikovalo špatné počasí. Dlouho pak čekali na tzv. okno, tedy dobré podmínky, které umožňují na horu vystoupit. „Každý den vzhlížíme k nové předpovědi a čekáme na vytoužené okno. To stále nepřichází, ale naopak postupně tu mizí stany a jednotlivé týmy. Odhadem jich tu zbývá polovina. A i když se naděje tenčí, stále se nevzdáváme. Stále věříme, že vrcholové okno přijde," popsal manžel Vacvalové, fotograf Jan Poláček.
Jejich výstup tak velmi připomínal expedici zesnulé české horolezkyně Kláry Kolouchové, která K2 pokořila v roce 2019. I ona se tehdy dostala na vrchol zázračně na poslední chvíli, o čemž také pojednává její dokument K2 vlastní cestou. Právě zpráva o smrti Kolouchové Vacvalovou velmi zasáhla. „O tragédii na Nanga Parbat jsme se dozvěděli opožděně. Přístup k informacím máme téměř nulový, zprávy nám nechodí. Je to nepochopitelné. Zůstáváme v myšlenkách," napsala k tomu.
Sama si musela za pět týdnů projít několikrát peklem. S manželem uvízli v šíleném počasí na tři dny ve stanu ve výšce 6100 metrů. Poláček si také natáhl sval a před finálním výstupem ho zasáhl padající kámen přímo do kolena, přes bolest se ale rozhodl pokračovat a na vrcholu tak manželé stanuli spolu. Teď už jen dostat se v pořádku dolů...
Lenka Poláčková (Vacvalová), 35 let
je slovenská moderátorka a herečka. Diváci ji mohli vidět v Ordinaci v Růžové zahradě, Soudkyni Barbaře, Kameňáku nebo Teambuildingu. V poslední době se ale více než herectví věnuje ultramaratonům a horolezectví, ke kterému ji přivedl manžel, fotograf Jan Poláček. Vacvalová má v plánu zdolat takzvanou Korunu země, tedy nejvyšší hory všech kontinentů. Drží také ženský rekord výstupu na Aconcaguu.