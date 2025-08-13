Jak sehnat peníze: Logo dávno nestačí… Co mají společného Šebrle a Ronaldo?
Možná zrovna řešíte zásadní dilema: Jak zajistit peníze pro děti, které si získaly lásku ke sportu, a zdá se, že to mohou dotáhnout daleko? Jenže je to hrozně drahé… A nemáte to srdce jim jako rodiče říct: „Sorry, nemáme na to, musíš končit!“ Právě tomuto tématu se věnuje další díl podcastu Branky, děti, rodiče z dílny iSport. Poradí uznávaný sportovní agent Jan Koukal, osmnáctinásobný mistr republiky ve squashi, jenž zastupuje třeba Josefa Dostála. „Je třeba se na to připravit,“ nabádá bývalý šampion, jenž popíše několik cest a zmíní důležitost sociálních sítí. Pohled rodiče přidává jeden z nich – Radim Malina, otec 18leté talentované golfistky.
V podcastu už jsme v minulých dílech probrali všechna možná témata. Jak v dětech probudit lásku ke sportu. Jak poznat, jestli nejsou přetížené, jak s nimi komunikovat. Proč si dávat pozor, abyste je nezahlcovali přehnaným očekáváním.
Teď už se posouváme o něco dál. Může přijít moment, kdy se to zlomí, a najednou zjistíte, že jste v situaci, kdy už to finančně neutáhnete.
„Je dobrý mít nějaký plán a vědět, co to bude znamenat, když to půjde postupně nahoru. Nejhorší je, když to dopadne tak, že zjistíte, že do druhého dne musíte sehnat několik milionů,“ upozorňuje Koukal, zakladatel agentury Sportegy.
Ta zastupuje jak zavedené sportovce, tak ty začínající. „Tak hned druhý den posílám přihlášku, jo?“ s úsměvem reaguje Radim Malina, jenž v podcastu vystupoval z pozice rodiče. Profesí je obchodní ředitel Active Radio, které spadá pod vydavatelství Czech News Center, jeho 18letá dcera Kristýna je velkou nadějí českého golfu.
Kdo nemá instagram, má to těžké
Mezinárodní mistryně ČR začala s tímto sportem ve čtyřech letech a stal se její vášní. Její otec už se setkal s tím, co znají i ostatní rodiče sportovních dětí. Jak je (ne)možné sehnat sponzora. „Oslovil jsem jednoho, který se logicky nabízel. Zabývá se prodejem golfového vybavení. A už jenom u takhle relativně malého, u kterého jsem si myslel, že by to mohlo být zajímavé, jsem okamžitě ztroskotal. Protože to pro něj nemá absolutně žádný dosah, hodnotu. Prostě nic,“ popisuje Malina krutou realitu, kterou zažívá i řada dalších.
Koukal popisuje, že dnešní svět se mění. Ubývá klasických mecenášů, kteří někoho podporují jenom proto, že sportovec si dá na oblečení jeho logo.
„Sportovci musí být pro značky spíš partneři,“ říká sportovní manažer.
Zmiňuje také důležitost sociálních sítí. Kdo ze sportovců nemá v dnešním světě instagram, má to mnohem těžší. Nemusí se tomu věnovat každý den, protože pochopitelně trénink je pořád priorita, ale musí to vést v patrnosti. „Může si vyčlenit jedno odpoledne, nasekat spoustu videí a potom je postupně dávat ven,“ říká muž, jenž se v prostředí sportovního byznysu výtečně vyzná.
Takže určitě ví, o čem mluví. Především jde o to, aby i mladí sportovci ukazovali na sociálních sítích všechno, co stojí za tím pokusit se dostat na vrchol. Aby byli inspirací pro ostatní. „Důležitá je právě ta cesta,“ říká Koukal. Navíc se díky tomu mohou spojit s nejrůznějšími značkami.
„Je pravda, že na tom musíme hodně zapracovat,“ připouští Malina.
Jednou z možností, jak vyřešit budoucnost, je studium na univerzitě v Americe. „Je třeba si uvědomit, že pokud člověk obdrží stipendium, vlastně získá hodnotu deseti milionů dolarů na čtyři roky,“ tvrdí někdejší úspěšný squashista.
Koukal s Malinou rozebírají v podcastu i další témata:
- Co mají společného fotbalista Štěpán Šebrle a Cristiano Ronaldo?
- Proč je dobré mít dva účty na instagramu?
- Proč je možná na škodu, že se máme až moc dobře?
- Je dobré na ekonomickou stránku myslet hned v době, kdy dítě se sportem začíná?
- Kolik peněz je schopná sehnat sportovní agentura?
O tom všem mluví sportovní agent i otec talentované golfistky v podcastu Branky, děti, rodiče z dílny iSportu. Vedle Šárky Strachové, tradiční průvodkyně, je vyzpovídal i Zdeněk Janda, dlouholetý redaktor deníku Sport.