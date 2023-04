Jankto sedl za volant bez řidičáku a odmítl test na drogy: Co mu hrozí?!

Podivná jízda vozidla před sebou přiměla v úterý kolem poledne všímavého řidiče zalarmovat policii. Šofér měl totiž podezření, že auto řídí osoba pod vlivem alkoholu. Hlídka po zastavení vozidla zjistila, že za volantem sedí reprezentant Jakub Jankto (27). Alkohol tester u něj sice popíjení před jízdou vyloučil, ale testovat na drogy se už fotbalový útočník dát nechtěl, stejně jako odmítl podstoupit lékařské vyšetření. Podle informací Blesku navíc ani neměl řidičské oprávnění. Co mu za takové jednání hrozí? Expert na dopravní bezpečnost promluvil!

„Hlavním problémem takových odmítaček je, že se vyplatí. Dále je na takové jednání totiž pohlíženo jako na přestupek. Pokud by test prokázal přítomnost drog, pak už se jedná o trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky,“ vysvětlil pro Blesk dopravní expert Roman Budský. „Základ je změna zákona, aby obojí bylo posuzováno stejně,“ myslí si. Podle něj řada lidí po rychlé konzultaci s právníkem pak při policejní kontrole této díru v legislativě využívá.

Ve středu ale policie potvrdila, že odmítnutí testu nebyl jediný přešlap, kterého se fotbalista Sparty dopustil. Neměl u sebe ani platné řidičské oprávnění, které mu bylo dříve zabaveno. „To je zřejmě pravomocné rozhodnutí. Pak se jedná o maření výkonu, takový řidič riskuje vězení. Kromě toho je to ale také nezodpovědné a nebezpečné,“ míní Budský, podle kterého za vše vypovídá fakt, že podle dostupných informací na sebe Jankto upozornil právě stylem jízdy.

Byl za volantem bez papírů poprvé?

Odborník na dopravní bezpečnost navíc na základě získaných poznatků z uplynulých let řekl, že ve většině podobných případů nejde na straně řidiče o výjimečnou událost. Naopak tito lidé vyráží na cesty častěji, spíše doufají, že se na jejich počínání nepřijde. „Je to takové pověstné chození se džbánem pro vodu,“ pravil Budský.

Jakému trestu se tedy svým počínáním Jankto vystavil? „Za maření úředního rozhodnutí hrozí až dvouleté vězení. Odmítnutí testu je přestupek,“ informoval expert s odkazem na platnou legislativu. Podle té za takový prohřešek hrozí ve správním řízení pokuta v rozmezí od 25 do 50 tisíc korun a také zákaz řízení až na dva roky.

V případě, že by se u řidiče v těle odhalila přítomnost návykových látek, riskoval by šofér rok v žaláři. Pokud by však ještě v takovém stavu způsobil nehodu, mohl by pobýt v chládku až tři roky.

Co na to Sparta?

Vyjádření klubu, které bylo zveřejněno ve středu odpoledne prozradilo, že setkání s Jakubem Janktem bylo na popud managementu. Po schůzce s vedením Sparty byl postaven mimo tým, protože není schopen vykonávat povinnosti k nimž se smluvně zavázal. „Po vzájemné dohodě došlo k rozhodnutí, že se Jakub Jankto nezapojí do společné přípravy s A-mužstvem ACS a bude řešit svoji osobní situaci,“ stojí v prohlášení.

„A-tým AC Sparta Praha pokračuje bez Jakuba Jankta. Hráč není připravený vykonávat povinnosti, které vyplývají z jeho profesionálního kontraktu, a není tak k dispozici trenérovi pro tréninkovou činnost. Příprava mužstva Briana Priskeho proto byla ve středu dopoledne po dvoudenním volnu obnovena už bez Janktova zapojení,“ uzavřel klub své sdělení s dovětkem, že s ohledem na respekt k hráči nebude situaci více komentovat.