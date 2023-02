Votíková o coming outu: Konečně jsem byla sama sebou. Jankto se jí svěřil

„Chci žít svůj život svobodně. Beze strachu. Bez předsudků. Bez násilí. Ale s láskou. Jsem homosexuál a dál už se nechci skrývat,“ toto prohlášení v anglickém jazyce umístil před týdnem na sociální sítě 27letý Jakub Jankto.

Jeho přiznání vzbudilo obrovskou vlnu empatie, podporu záložníkovi Sparty vyjádřila dlouhá řada světových velkoklubů. Na dálku z Francie sledovala první mužský coming out v českém fotbale také Barbora Votíková, někdejší slavistická brankářka, aktuálně opora Paris Saint-Germain. Pro Sport Magazín popsala, jak celou záležitost prožívala, i to, jak pro ni byla v minulosti náročná situace okolo vlastního coming outu.

Pamatujete si na moment, kdy jste zjistila, že Jakub Jankto udělal coming out?

„Na to si vzpomínám dobře. Přišla jsem z tréninku, pustila jsem Instagram a první, co tam na mě vyskočilo, bylo Kubovo video. Nějak mě to ale nepřekvapilo, protože jsem o tom věděla dopředu. Předešlé týdny jsme se o tom docela dost bavili. Jediné, co jsem úplně nečekala, že to bude dělat v angličtině, to pro mě byla novinka. Díky tomu to pak ale nabralo takový virální obrat. Podal to dobře, stručně, ta message je z toho úplně jasná. Napsal tam, že chce podpořit všechny další, kteří si procházejí tím samým, a já tomuhle kroku hrozně fandím. Celkově jsem velkou příznivkyní veřejných coming outů.“

Vy a Jakub Jankto jste kamarádi?

„To bych asi úplně neřekla, jsme spíše dobří známí. Poprvé jsme se viděli asi sedm let zpátky, když jsem mu na jedné fotbalové akci předávala cenu za talent roku. Tenkrát zmínil, že sleduje moji tvorbu na YouTube a Instagramu. Jelikož Kuba založil esportový tým Sampi, začali jsme přemýšlet o vzájemné spolupráci. Že bychom se ale nějak víc bavili, to úplně ne. Spojili jsme se až teď před jeho coming outem.