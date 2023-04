»Dědci« ze Slovácka Kadlec a Petržela kují plán: Jak zesměšnit Spartu

Oba na Letné kopali, ale teď se za minulostí neohlížejí. Veteráni Slovácka Michal Kadlec (38) s Milanem Petrželou (39) slibují Spartě v sobotním vzájemném zápase (16:00, O2 TV Sport) peklo!

Jejich zkušenost s rudým dresem nemohla být odlišnější. „Já za Spartu sehrál snad 20 minut v jediném zápase na Baníku, tuším v roce 2006,“ vzpomíná záložník Petržela. „To já za ni odkopal odhadem 130 zápasů. Naskočil jsem do Sparty krátce po dvacátých narozeninách v lednu 2005. Byl jsem ještě poněkud vyjukaný ušák. V kabiněseděli Blažek, Poborský, Sivok... Když jsem se pak v roce 2016 vracel, už jsem byl mazák já sám,“ usmívá se obránce Kadlec.

Kouzelnická hůlka

Nejen kvůli tomu se neshodnou, komu přejí mistrovský pohár. „Kdybych měl kouzelnickou hůlku, tak bych přičarova titul Plzni,“ má Petržela jako legenda Viktorie jasno. »Káca« to pochopitelně vidí jinak. „Samozřejmě, že Spartě!“ mrkne. Rychle ovšem dodá, že v sobotu nic nevypustí. „Chceme jí to pěkně znepříjemnit, bude hořet tráva!“ kýve dlouholetý reprezentant.

Tajná kulišárna

Kromě pekelného prostředí navíc Slovácko kuje na Spartu tajemný plán. „Asi by nebylo špatné předvést nějakou kulišárnu,“ culí se Petržela. Vymýšlí snad, jak lídra ligy zesměšnit nějakým vykutáleným přímákem? „Nic neřeknu,“ zakroutí ovšem se smíchem hlavou a kolega Kadlec ho doplní: „Na ten zápas se připravujeme celý týden. Tak jistě chápete, že detaily nebudeme prozrazovat!“

Gólman Nguyen přiznal prémie z Letné

Už je to dlouhých devět let, co si Sparta sáhla na ligový titul. V sezoně 2013/2014 u toho byl i současný brankář Slovácka Filip Nguyen (30)!