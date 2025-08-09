Oktagon opět na Štvanici: československý boj, „tichý zabiják“ či výhra jen K.O.
Domácí stáj Oktagon se po dvou letech vrací na ikonickou arénu, která zdobí pražský ostrov Štvanice. Divácké hity sobotního turnaje obstarají přední česko-slovenští bojovníci. V hlavním duelu večera se pokusí získat šampionský pás Lucia Szabová a o postup v prestižní pyramidě Tipsport Gamechanger se s vidinou několikamilionové výhry budou ucházet Dominik Humburger a Marek Mazúch. Oba ranaře ale otestují špičkoví bojovníci se zkušenostmi z nejlepších světových soutěží. Experti André Reinders, přední trenér, a Daniel Škvor, bojovník Oktagonu, vyjádřili vážné obavy.
Humburger na prahu senzace
Jako outsider nastupoval Dominik Humburger už do prvního kola milionové pyramidy. Proti Samuelu Krištofičovi se mu sice podařila senzace. Teď jej však čeká ještě o úroveň kvalitnější soupeř. „Marc Hulme má na kontě hodně submisí, neztrácí však na komplexnosti. Je jedním z hlavních sparingpartnerů aktuálního šampiona UFC, Dricuse Du Plessise, takže má za sebou skvělou školu MMA. Dominik je rváč a tvrďák. Může ho zaskočit, ale favorit není,“ soudí Reinders.
Český voják se na očekávaný plán Jihoafričana, dominanci na zemi, připravoval s Machmudem Muradovem a Karlosem Vémolou. Po jejich boku se v obraně proti strhům údajně hodně zlepšil. Cesta k další senzaci vede přes boxing. „Nesmí si bezhlavě naběhnout na nějaký úder jako při posledním zápase v KSW. Hulme je tak chytrý a zkušený, že by toho hned využil,“ varuje Škvor.
Mazúch může vyhrát jen K.O.
Marek Mazúch se po inkasovaném K.O. vrací do pyramidy jako náhradník za kamaráda Vlasta Čepa. Tentokrát to bude ale právě slovenský bijec, kdo musí zasadit uspávací úder. Narazí totiž na nejkvalitnějšího bojovníka celého Tipsport Gamechanger Krysztofa Jotka, který před nedávnem ukončil devítiletou štaci v UFC. „Jotko je pro něj stylově příšerný soupeř. Vyniká totiž ve wrestlingu a na zemi, a právě v těchto aspektech boje Mazúch nejvíce ztrácí. Slovák musí rozpoutat bitku a trefit nějaký ze svých brutálních háků,“ míní Reinders.
Podobně skepticky průběh předpovídá také Škvor. „Jotko je od zbytku účastníků pyramidy o třídu odskočený. Utkal se s bojovníky z absolutní světové špičky, kde sám sbíral úspěchy. Nenechá se zaskočit,“ soudí bývalý mistr světa v kickboxu.
Szabová „chlapským boxem“ získá titul
„Tichý zabiják“ Lucia Szabová se konečně dočkala dlouho kýžené titulové šance. O šampionský pás a jubilejní desáté vítězství se neporažená Slovenka popere s dvojnásobnou mistryní světa Cecilií Bolanderovou. Byť se také Szabová pyšní sbírkou finišů na páky na zemi, v souboji s někdejší reprezentantkou Norska v judu se bude držet technik thajského boxu, se kterým začínala.
„Szabová je fyzicky hodně silná, což jí dává velké šance v obraně proti strhům,“ favorizuje Škvor ve střetu stylů vyzyvatelku.
„Lucka byla u mě na kempu, viděl jsem ji spárovat a je opravdu tvrdá. Má „chlapský“ box, rány nejsou jen na sbírání bodů, ale mají citelnou razanci. Vždy jde po ukončení,“ chválí hvězdnou bojovnici Reinders. „Pokud Lucka ubrání pokusy o přesun na zem, vyhraje,“ predikuje.
Nová tvář opět zazáří
Daniel Ligocki se poprvé objevil na půdě Oktagonu teprve letos v únoru a už si dokázal vydobýt pověst nové naděje tuzemského MMA. Oba dosavadní zápasy v černožluté lize ukončil v prvním kole, jednou soupeře zasypal lokty, podruhé skóroval ukázkově nasazené škrcení. Proti německému postojáři Andre Langenovi se Čech postaví v roli velkého favorita.
„Rozhodně mu tenhle zápas sedne. Je komplexnější než jeho soupeř, ale co víc, je na vlně skvělých finišů. Nastoupí sebevědomě a budou mu vycházet věci, na které by si jinak asi netroufnul,“ věští Reinders.
„Na zem to určitě stáhnout může, není to ale nutnost. Umí se dobře přebíjet v postoji. Byť je jeho soupeř původně kickboxer, tohle je boj v malých rukavicích, kde se právě ortodoxní postojáři cítí nekomfortně. Jsou totiž zvyklí si krýt hlavu za velké rukavice,“ popisuje Škvor.