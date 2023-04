Ronaldo pění nad marnotratnou partnerkou: Pořád jen utrácí v rijádských nákupácích!

Zlomí saúdskoarabská mise vaz jejich vztahu? Georgina Rodríguezová (29) o svém partnerovi stále mluví v samých superlativech, ale v kuloárech stále sílí hlasy o tom, že Ronaldo (38) už ze své družky tolik nadšený není. Minimálně poslední dobou. Portugalská televizní stanice dokonce přinesla informace o tom, že rozchod je u slavného páru na spadnutí.

Konec po sedmi letech? Vše k tomu prý směřuje! Portugalský kanál CMTV odvysílal show Noite das Estrelas, kde si posvítili na aktuálně hojně skloňovanou krizi ve vztahu Cristiana Ronalda a jeho partnerky Georginy Rodríguezové. A informace, které v pořadu zazněly jsou dost konkrétní. Slavného fotbalistu má prý štvát způsob, jakým modelka tráví volný čas. Ve své podstatě totiž jenom rozhazuje peníze v rijádských nákupácích.

„Říkám to už několik měsíců. Nevede se jim dobře a je pravděpodobné, že se rozejdou. Skutečnost je taková, že CR7 už jí má plné zuby. Taková je realita. Stále tvrdím, že žádná svatba nebude,“ přesvědčoval v pořadu novinář Daniel Nascimento.

„Ronaldo není spokojený. Georgina tráví dny v nákupním centru v Rijádu a to je jeden z důvodů, proč Cristianovi tento příběh začíná připadat nešťastný. Ona jen utrácí a utrácí a utrácí. A co je nejhorší, myslí si, že je na Cristianově úrovni. Staví se na piedestal a jemu se to vůbec nelíbí,“ tvrdí Nascimento.

Podle webu Marca byli navíc Cristiano s Georginou přistiženi, jak na sebe při nástupu do letadla štěkají své výtky. Fotbalistu, který momentálně působí za Al Nassr má prý štvát, že je jeho partnerka příliš sebestředná. Ještě donedávna přitom vztah tohoto páru působil jako zalitý sluncem. Podepsal se na dvojici snad přesun do přísně muslimské země?