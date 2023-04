Piquého mladá milenka se psychicky hroutí: Drsná přezdívka od Shakiry!

Sejde z očí, sejde z mysli? V případě milostného trojúhelníku mezi Shakirou (46), jejím bývalým partnerem Gerardem Piquém (36) a fotbalistovou novou partnerkou Clarou Chiou Martiovou (24) se asi toto přísloví aplikovat nedá. Podle nejnovějších zpráv ze Španělska je totiž zřejmé, že zozbouřené vody po rozchodu mezi zpěvačkou a někdejším kapitánem Barcelony neuklidnilo ani Shakiřino stěhování do Miami.

Svůj vstup do světa médií nezačala Clara úplně šťastně. Sama si vybojovala nálepku rozvracečky rodin poté, co vyšlo najevo, že do její náruče utekl Piqué od své partnerky a dvou malých synů Milana (10) a Sashi (8). Není divu, že každodenní zájem veřejnosti proto mladá Španělka nenese úplně nejlépe. Podle zahraničních médií musela kvůli svému psychickému rozpoložení vyhledat pomoc odborníků.

„Je jasné, že se všichni soustředí na Shakiru, ale Claře je 24 let a najednou se to na ní všechno vrhlo. Jestli je tady nějaký viník, tak je to Piqué,“ promluvil o situaci novinář Roberto Antolin v pořadu Mitre Live. „Clara je člověk, který nebyl součástí mediálního světa, a najednou se do toho zapletla, necítí se v pohodě a ani komfortně,“ pravil žurnalista s tím, že Martiová nyní navštěvuje psychologa, kde podstupuje léčbu.

Není divu. V otázce množství příznivců totiž jednoznačně za delší stranu provazu tahá Shakira. Jedna z jejich fanynek dokonce nedávno měla jako majitelka restaurace vyhodit ze svého podniku Gerarda i s jeho partnerkou poté, co se pár chtěl v provozovně najíst.

Zůstává proto nejspíš bez překvapení, že Clara bývalé partnerce Gerarda nemůže přijít na jméno. Se svými přáteli prý pro Shakiru mají dost drsnou přezdávku: „Ona a její kamarádky říkají zpěvačce čarodějnice, stará, menopauza... A to přišlo poté, co zjistily, že zpěvačka říká Claře »mrtvá moucha«. Mají té situace plné zuby, a proto jí daly tyhle přezdívky.“

Martiová se prý navíc snaží ospravedlnit odvedení otce od rodiny argumentem, že v dané chvíli už si Shakira s Piquém nebyli intimně blízcí. Soudě podle písničky BZRP to ale nevypadá, že by jí kolumbijská zpěvačka byla vděčná za to, že se sexuální abstinenci Gerarda rozhodla sama narovnat.

Piqué po stěhování synů

Pár týdnů po Shakiřině přesunu prohodili Piquého rodiče pár slov s EuropaPress a neunikli dotazu na to, jak se bývalý fotbalista po stěhování svých synů cítí. „Všechno je v pořádku. Všechno je skvělé,“ tvrdila Gerardova matka Montserrat, která si nejspíš sama dost oddechla. Proslýchá se, že chvíle po rozchodu pro ní byly kvůli sousedství se zpěvačkou dost krušné.