Sparta a Slavia si to rozdají o titul, do akce jde i Chocholoušek: Derby na palici!

Na rozdíl od přešlapů slavného filmového cvokaře se tohle jednou za deset let nestává. Sparta a Slavia si to zítra ve výjimečném zápase rozdají o titul (18:00, O2 TV) a rozhodovat bude hlavně hlava.

Když si to obě »S« v přímém duelu o titul rozdala naposledy, psal se rok 2000. Sparta tehdy Slavii zničila 5:1 a mohla slavit. Letenští jsou v lepší pozici i nyní: na nesmiřitelného rivala mají náskok dvou bodů, 307. derby odehrají doma a i remíza může stačit.

„Všichni víme, jaká je situace a o co hrajeme, naším cílem bude zápas prostě vyhrát. Ale i po derby se bude hrát ještě o devět bodů,“ říká domácí kouč Priske. Do hlavy by rudým mohlo vstoupit nepovedené finále poháru (Slavia na Letné vyhrála 2:0). „Bylo to hodně bolestivé. Ale poučili jsme se, soupeř by nás teď už neměl ničím překvapit,“ doufá asistent Loučka.

To v Edenu věří, že Chochoulouška potřebovat nebudou, psychologická výhoda i forma by totiž měly být na jejich straně. V zápase, který slávisti nutně potřebují vyhrát, budou chtít navázat právě na finále poháru.

„Měli jsme výborné mentální nastavení. Šli jsme do zápasu s tím, že ho zvládneme, a vůbec jsme nepochybovali, že by se nám to nepovedlo,“ řekl pro Gól.cz kapitán Holeš. „Ale bude to jiný příběh. Není nic staršího než včerejší výhra,“ tuší trenér Trpišovský.