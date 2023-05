Klíčový hráč derby? Matěj Kovář! Pokud neinkasuje, Sparta bude slavit

KOMENTÁŘ DAVIDA SOBIŠKA | V sobotu se odehraje už čtvrté derby mezi Spartou a Slavií v této sezoně. Leckdo řekne, že už ho nebaví, je jich moc a podobně. Naopak. Mě to baví strašně. Těmito zápasy rostou hráči, trenéři, návštěvnost a utužuje se vztah mezi klubem a fanoušky. Bude to třetí vzájemný souboj mezi těmito celky za poslední měsíc a hrozně moc se těším, co na sebe trenéři, týmy, hráči a fanoušci vymyslí. Znovu. Nanovo. Na úvod si ale připomeňme všechny vzájemné bitvy z tohoto ročníku.

Díl I.

Rozdíl mezi Slavií a Spartou byl před utkáním v tabulce dvoubodový. Sešívaní vtrhli do zápasu jako uragán a už v 5. minutě využili chyby ve sparťanské defenzivě. Brzký gól hosty opařil a do konce prvního poločasu inkasovali ještě třikrát. Postupně se prosadili Jurečka, Hromada, Masopust a Olayinka. Druhý poločas už se jenom dohrával, Slavia kontrolovala hru a suverénním způsobem dokráčela pro tři body. Sparta dostala v Edenu tvrdý direkt, ze kterého se další víkend skvěle oklepala, ale to už je jiný příběh.

SESTŘIH: Slavia - Sparta 4:0. Čtyři góly za půli a historická potupa Letenských

Díl II.

Jeden z nejlepších zápasů aktuálního ročníku, ne-li vůbec ten nejlepší. Skvělá atmosféra, vynikající výkon rozhodčího Dalibora Černého, 6 branek a výborné individuální výkony hráčů na obou stranách. Slávisté měli před utkáním problémy s marodkou, chybělo jim celkem 9 hráčů, ale i tak poslal Jindřich Trpišovský do boje silnou sestavu. Hosté vedli v 54. minutě 2:0, ale po gólech Krejčího a Zeleného byl stav v 71. minutě srovnaný. Krátce před koncem druhého poločasu skóroval po rohu Ogbu a Slavia znovu vedla. Pár vteřin před koncem nastaveného času si dal však vlastní gól Aiham Ousou a Sparta slavila remízu 3:3. Družina Briana Priskeho zůstala na čele ligové tabulky a měla před ligovým finišem v tabulce dvoubodový náskok.

SESTŘIH: Sparta - Slavia 3:3. Derby plné zvratů! Vlastní gól Ousoua v nastavení

Díl III.

Před vypuknutím skupiny o titul se oba týmy potkaly ještě ve finále Mol Cupu. Na Letné byla znovu senzační atmosféra, k vidění byla parádní chorea a také bezbrankový první poločas. Slavia zaskočila svého soupeře rozestavením 4-4-2, se kterým si sparťané moc nevěděli rady. Proto před druhým dějstvím Brian Priske přeskupil svůj tým to formace 4-2-3-1, ale byli to hosté, kteří se dostali gólem Douděry do vedení. O čtyři minuty později si dal vlastní branku Panák a Slavia si pohlídala vedení 2:0, i když Sparta nastřelila hned ve dvou případech tyč Kolářovy branky. Sešívaní tedy splnili první cíl a dostali Spartu pod ještě větší tlak v lize.

SESTŘIH: Sparta - Slavia 0:2. Finále poháru pro sešívané, rozhodl Douděra

Díl IV.

Derby číslo 307. Poslední v této sezoně. Zápas o čest, slávu a možná mistrovský titul. V lepší výchozí pozici jsou sparťané. Jednak mají v tabulce stále dvoubodový náskok a navíc mají výhodu domácího prostředí. Proti Spartě hovoří vzájemné bilance z této sezony 0-1-2 a skóre 3:9. Ale znáte to, derby nemá favorita... Priskeho svěřenci jedou v posledních týdnech na morál, ale teď měli k dispozici celý tréninkový mikrocyklus. Klíčovým hráčem Sparty může být podle mého názoru brankář Matěj Kovář. Prakticky celé jaro ukazuje, jak talentovaný je a předvádí famózní zákroky. A pokud Kovář neinkasuje, Sparta se bude po utkání radovat. Sparťanská jednička bude čelit střelám Václava Jurečky a právě on by mohl být X faktorem hostů. Osmadvacetiletý pistolník poslal v minulém kole do sítě Bohemky čtyři kousky, on bude největší slávistickou palebnou silou.

Těším se i na trenérské tahy. Upustí Priske od preferovaného 3-4-3 a pokusí se Slavii překvapit něčím novým? Pošle do sestavy nějaké nečekané jméno? Zopakuje Trpišovský pohárové rozestavení 4-4-2? Ubrání znovu Igoh Ogbu útočníka Jana Kuchtu v soubojích jeden na jednoho? Připraví trenéři na jedné či druhé straně gólový signál při standardní situaci? Spoustu otázek, na které dostaneme odpovědi v sobotu okolo 20 hodiny.

Karty jsou rozdány zcela jasně. Slavia musí vyhrát. Letenským by mohla stačit z derby i dělba bodů. Pak si totiž může klidně dovolit jednu remízu a stejně by slavila titul, pokud by červenobílí vyhráli zbývající tři těžké zápasy s Plzní, v Olomouci a doma se Slováckem. Pakliže by Sparta sobotní derby zvládla, měla by náskok pět bodů a titul už by si pak nenechala ujít. F:L jde do cílové rovinky a po sobotě můžeme být ohledně nového mistra moudřejší.

Autor je komentátorem O2 TV Sport.