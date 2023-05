Co se děje u Baroše? Rodinná idylka, ale pak... Tereza se stydí?

Ještě před pár měsíci to vypadalo, že vztah bývalého reprezentanta Milana Baroše (41) s jeho krásnou ženou Terezou (41) je v troskách. Nedávno ale přišel obrat, nad kterým fanoušci páru zajásali. Začalo se totiž proslýchat, že slavný fotbalista spolu s manželkou a syny opět tvoří spokojenou rodinu. To také částečně Tereza na sociálních sítích potvrdila, ale než by jeden řekl švec, důkazy zmizely pod rukama!