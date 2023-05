Speciální požadavek sparťanského mistra Krejčího: Pohár jen pro sebe?!

V NHL je zvykem, že když tým vyhraje Stanley Cup, každý hráč má pak vyhrazeno 24 hodin, během kterých si může užít slavnou trofej jen on sám. V české nejvyšší fotbalové lize sice nic takového není, ale vypadá to, že čerstvý mistr se Spartou Ladislav Krejčí mladší (24) bude mít i tak titul pouze pro sebe. A napořád!

Když naposledy vyhrála fotbalová Sparta ligový titul, bylo Ladislavu Krejčímu ml. patnáct let. Tehdy zdokonaloval svůj talent v dresu mládežnické Zbrojovky Brno a doufal, že jednou bude běhat po prvoligových trávnících. Tento sen se mu před několika lety splnil. Nyní byl právě on jednou z nejdůležitějších postav Sparty, která ukončila devítileté sucho.

Krátce po zisku 37. ligového titulu přišel Krejčí na sociální síti se zajímavou prosbou. Shání totiž přesnou repliku poháru. „Mám tu prosím někoho, kdo by mi do týdne dokázal vyrobit, sehnat repliku poháru v měřítku 1:1? Platím zlatem,“ požádal záložník na instastories. „3D tiskárna, jakákoliv výroba, co bude vypadat. Budu vděčnej,“ dodal ke konci.

Titul pouze do svých rukou by si určitě zasloužil. V 18 ligových duelech letos zaznamenal 13 gólů včetně proměněné penalty v posledním vzájemném utkání proti Slavii z poloviny května, která Spartu výrazně postrčila k titulu. Jeho zisk potvrdili sparťanští hráči na půdě Slovácka, kde slavili po bezbrankové remíze.