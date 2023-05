Priske létal po příjezdu do vzduchu a pak… Přísně střežený mejdan!

Konečně se dočkali. Dlouhých devět let trvalo čekání na vysněný mistrovský titul, proto jakmile zazněl konečný hvizd v Uherském Hradišti, tak vypuklá nefalšovaná sparťanská radost. Tým z hlavního města si pořádně užil oslavy na stadionu i následnou cestu do Prahy. Ale ani to nebyl konec. Na Strahově čekala skupina věrných příznivců a před přesunem do uzavřeného podniku si ještě fotbalisté užili radost i s nimi. Trenér Priske se dokonce proletěl nad hlavami svých svěřenců.