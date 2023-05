Brněnský kouč Hašek dostal padáka i od manželky střelce Řezníčka: Cíl splněn, odejdi!

Co nemůže říct manžel, zaměstnanec klubu a nejlepší střelec, řekla jeho manželka Michaela Řezníčková. „Martin Hašek se s Brnem dokázal vyhnout baráži, ale pro jistotu rovnou sestoupil do druhé ligy z posledního místa,“ stálo v příspěvku na jejím instagramu. ,,Děkujeme, odejděte!“ připsala.

Ženská má (jako vždy) pravdu. „Strašná škoda pro Brno. Po zimě jsme z toho úplně vypadli. Odnesl to kouč Ríša Dostálek, po změně trenéra jsme ale hráli furt stejně. Tu půlsezónu jsme zmrvili, je to hrozný,“ použil po osudné nedělní bezbrankové remíze se Zlínem krapet jiná slova kapitán Jakub Řezníček, jemuž dál běží smlouva.

Náskok k ničemu

Ostudu si uřízl celý tým, bídu podtrhl právě on - jako nejlepší střelec nedal proti Pardubicím hned dvě penalty. Do nadstavby šla Zbrojovka s pětibodovým náskokem na poslední Zlín, přesto skončila po 35. kole poslední bod za ním. A trenér Martin Hašek (53), který přišel do klubu 11. dubna (po 26. kole), podle všeho skončí. „Přišel jsem, abych Zbrojovce pomohl, což jsem nesplnil,“ konstatoval Hašek.

Paradoxně zrovna s Řezníčkem, jehož manželka mu skrz sociální sítě vystavila drsný účet, se dobře zná. „S Kubou jsem ještě hrál, když jsem končil kariéru v Příbrami,“ povídal Hašek, když do Zbrojovky nastupoval. Smlouva mu skončila a nelze čekat, že by pokračoval.

Co bude dál? »Prodej to!« vyřvávali naštvaní fanoušci na majitele klubu Václava Bartoňka. Jenže i kdyby se k tomu jinak úspěšný podnikatel odhodlal, kdo by »TO«, co zbylo z kdysi slavné Zbrojovky, koupil? Za kolik? A co by si s druholigovým týmem počal?