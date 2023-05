Brno potřebuje Švancaru. Kde přišli na Haška? Povídálek, jinak to není valný

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Bitva na moravském poli byla nejsledovanějším zápasem uplynulého víkendu. Dvě nejslabší mužstva - Brno a Zlín - hrála o holý život. Proti sobě šli ješitní trenéři s velkým egem. Proto jsem netrpělivě čekal, jak to dopadne. Fotbal přímému duelu o sestup odpovídal, byl doslova hrozný. Nakonec padá Zbrojovka, což nechápu, jak se může stát. Kdo to mohl dopustit? Tak velké město jako Brno si nezaslouží tímto způsobem trpět. Bude minimálně rok bez ligy, líšeňské předměstí se také nevecpalo do baráže. Prostě v metropoli to je jeden velký smutek…