Ogrodníková o synovi Vrány: Když se naštve, jsem nejhorší na světě!

Když vyšel najevo vztah Nikoly Ogrodníkové (32) a třineckého kapitána Petra Vrány (38), jedna z prvních otázek, kterou si fanoušci páru pokládali, byla, jaký vztah panuje mezi atletkou a hokejistovým synem. Na sociálních sítích sice působil idylicky, ale rodačka z Ostravy přiznala, že ne vždy je to med!

Ogrodníková na instagramu často svým fanouškům ukazuje, že se synem svého přítele tráví spoustu času. Společně vyrazili například i na vítězný finálový duel, ve kterém Třinec v souboji s Hradcem ulovil další titul mistra extraligy. A zdálo se, že vztah malého Lea a Nikoly by nemohl být lepší. Česká atletka ale prozradila, že syn Petra Vrány si občas taky umí postavit hlavu.

„Leo, když je naštvaný. Jsem ta nejhorší na světě a nemluví se mnou,“ připsala k obrázku, kde spolu se synem svého partnera sedí v restauraci, přičemž chlapec si zakrývá obličej kšiltovkou. Po pěti minutách už ale všechno bylo zase zalité sluncem a s Leem, který ji seděl na klíně, dělali obličeje na kameru.

Slavná česká sportovkyně už v minulosti o fungování s nevlastním synem promluvila v rozhovoru pro iSport. „Já už jsem Leovi na začátku řekla, že nikdy jeho máma nebudu. Tu měl jednu. On mluví anglicky, umí i česky. V angličtině mi říkal, že jsem jeho step mum. Máma je máma,“ nastínila blondýnka, se kterou začal hokejový útočník randit s odstupem času poté, co jeho manželka Lindsey tragicky zahynula.

„My se o tom normálně bavíme, nemáme s tím problém. Myslím, že od první chvíle, co jsme se viděli, to bylo všechno v pořádku. A čím víc jsme spolu, tím je to lepší a lepší. Ač mě někdy mrzí, že jedeme na dva měsíce do Afriky, malý se i ptá, proč musím jet, proč si nenajdu trenéra někde jinde. Že najdu lepšího,“ popisovala Ogrodníková, která vedle Petra Vrány září štěstím.