Ogrodníková fandila Vránovi na dálku: Postup do čtvrtfinále z Afriky!

Vzdušnou čarou je dělí bratru 8700 kilometrů, díky moderním technologiím ale mohou sledovat každý svůj krok. Postupový gól Petra Vrány (37), kterým Třinec z předkola play-off vyřadil Litvínov, Nikole Ogrodníkové (32) neunikl.

Svoji lásku světu oznámili loni v létě. Nikola byla po rozchodu s oštěpařským kolegou Vítězslavem Veselým, Petr se vzpamatovával z tragédie, kdy se pod jeho manželkou Lindsey (†35) prolomil led a on zůstal na výchovu syna Lea sám. „To, že jsem potkala Peťu s dítětem, byla výhra. Nejenom, že jsem našla skvělého partnera, ale měla jsem rovnou i syna,“ má jasno Ogrodníková. Její oštěpařská kariéra ji nicméně nutí novou rodinku čas od času opustit.

A teď oddych

Ogrodníková coby členka tréninkové skupiny Jana Železného tradičně tráví dlouhé týdny přípravou v Jihoafrické republice. A když její Petr s Třincem hrál třetí zápas předkola play-off, ona to sledovala na tabletu z grilovačky. „Jsem na tebe strašně hrdá,“ vzkázala partnerovi. Ten vítězným gólem zařídil triumf Ocelářů nad Litvínovem 4:2 a zároveň i postup do čtvrtfinále, když Třinec sérii ovládl 3:0 na zápasy. „Gratulace, kluci,“ dodala »Ogro«.

Vránu mohla hřát nejen gratulace jeho milé, ale především fakt, že se v aktuální sezoně trefil úplně poprvé. Dlouho kurýroval operované zápěstí, na led se vrátil v půlce února a teď mazácky trefil postup. „Hlavně že jsme vyhráli a můžeme si odpočinout. Je to potřeba, protože pokud chceme jít do finále, čekají nás ještě tři série,“ usmíval se do kamer ČT.