A povedlo se! Třinecký kouč se pak vyjádřil pořádně od srdce: „Bylo to těžké jak sviňa,“ pravil upřímně trenér, na kterého v průběhu sezóny fanoušci skandovali hesla vyzývající k odchodu z klubu. „Neposral jsem se z toho ale. Jsem rád, že to dopadlo takhle. Nemám ty pokřiky nikomu za zlé. Jsem šťastný, že teď zase přišlo tolik lidí a tolik nám fandili,“ těšilo šéfa třinecké střídačky, který měl po závěrečné siréně slzy v očích.

Voženílkovo zpražení manželky