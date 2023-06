Messi efekt: Inter Miami už kasíruje peníze a hromadně sbírá sledující

Lionel Messi je fenomén! Jeho jméno budí zájem jako málokteré jiné a jeho nový zaměstnavatel z něj už teď pořádně těží. Navíc jeho přestup na Floridu je poměrně překvapivý, proto se jedná o virální událost, kterou zaznamenal každý fotbalový odborník i kdejaký laik.

Kapitán argentinských světových šampionů Lionel Messi bude po odchodu z Paris St. Germain hrát Major League Soccer za Inter Miami. Jediný srovnatelný případ, kdy se světová fotbalová superstar připojila do MLS a byla na (minimálně blízko) vrcholu své kariéry, se odehrál v roce 2007. Tehdy David Beckham přestoupil do LA Galaxy, shodou okolností je tato anglická fotbalová legenda novým šéfem Messiho, i když (přesněji řečeno) má pouze minoritní podíl.

Miami je domovem profesionálních týmů Panthers a Heats, kteří ve svých soutěžích došly až do finále. Přesto Florida zažívá velký fotbalový „boom“! Instagramový účet amerického Interu měl přibližně 900 000 sledujících před příchodem Messiho. Za méně než 24 hodin po zveřejnění zprávy o přestupu fotbalové superstar toto číslo přesáhlo 5,7 milionu, nyní tak příspěvky miamského klubu sleduje 7,7 milionů uživatelů. I to samozřejmě zvyšuje zisky klubu, ale Inter Miami vydělává skutečně na všech frontách.

Messiho dohoda údajně zahrnuje hned několik zdrojů příjmů pro Inter Miami i celou MLS, včetně partnerství ligy se společnostmi Apple a Adidas. Navíc průměrná cena za vstupenku na domácí zápas Interu raketově vzrostla, konkrétně z 15 na 230 dolarů, což znamená enormní nárůst o neuvěřitelných 1 398 %. Těžit z toho budou i ostatní týmy! Venkovní zápasy Interu Miami rovněž pociťují „Messiho efekt“. Celoplošně došlo ke zvýšení cen z 53 na 251 dolarů, což je 374% rozdíl.

A kdy fotbalová hvězda zažije svůj debut? Zprávy se různí, ale zřejmě Messi poprvé nastoupí 21. července. Miami hostí CD Cruz Azul v rámci turnaje Leagues Cup, soutěž mezi týmy z MLS a mexické Ligy MX. Samotná MLS se pak hraje systémem jaro - podzim, základní část končí 21. října a play-off běží od 25. října až do 9. prosince, kdy vzejde vítěz The Philip F. Anschutz Trophy.

Messi by si však mohl zašněrovat kopačky o něco dříve. Jeho možná premiéra v zámoří totiž může nastat 19. července, alespoň ve smyslu velké odhalovací události. V tento den se totiž bude konat Utkání hvězd MLS 2023 na Audi Field, tedy na domovském stánku DC United. Tým MLS All-Star XI se zde utká s anglickou Premier League a mohl by mít v sestavě i nejnovější akvizici a zároveň i největší hvězdu ligy, aniž by argentinský kapitán odehrál jediný zápas v zámořské soutěži.