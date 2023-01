Bravo, Leo! Spoluhráči v PSG vítali Messiho špalírem, dostal i trofej

Messi přiletěl do Paříže v úterý a je posledním účastníkem mistrovství světa v Kataru, jenž se k PSG vrátil. Od trenéra Christophea Galtiera dostal mimořádné volno poté, co po finálovém vítězství nad Francií 18. prosince dovedl Argentinu jako kapitán k vysněnému titulu mistrů světa. Nejlepší hráč šampionátu absolvoval se spoluhráči velkolepé přivítání v Buenos Aires a poté odcestoval za rodinou do Rosaria.

Mistrovský Paris Saint-Germain zatím bez Messiho odehrál dva ligové zápasy. S námahou porazil 2:1 sestupem ohrožený Štrasburk a na Nový rok podlehl ve šlágru kola 1:3 druhému Lens. Hvězdný Argentinec by se teoreticky mohl rozehrát v pátek ve Francouzském poháru proti třetiligovému Chateauroux, příští ligový duel odehrají lídři tabulky ve středu 11. ledna v Angers.