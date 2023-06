Není Messi, nejsou fanoušci. PSG na Instagramu ztratilo přes 2 miliony sledujících po jeho odchodu

Lionel Messi táhne! Jeho jméno je z hlediska marketingu i celosvětového vlivu naprosto ojedinělé. Vedení týmu však před časem potvrdilo definitivní konec argentinské superstar v pařížském celku, což okamžitě pocítily klubové stránky na sociálních sítích.

Přítomnost Messiho se projevovala nejen na sledovanosti zápasů Paris Saint-Germain, ale také na sociálních sítích. Jakmile byl oznámen jeho příchod, klub zaznamenal rapidní nárůst sledujících na Instagramu i na dalších platformách. Každá pohádka však jednoho dne končí!

Po posledním zápase PSG s týmem Clermont Foot 63 se hvězdný hráč rozloučil se „Sladkou Francií“ a stejně tak se musí aktuální mistr Ligue 1 rozloučit s jeho skalními fanoušky. Ještě před víkendovým duelem se PSG pyšnilo 70,4 milionem sledujících, aktuálně Pařížanům zbývá na Instagramu „pouze“ 68,2 milionu. To znamená propad o více než 2 miliony fanoušků. Dá se navíc očekávat, že další pokles bude ještě následovat v dohledné době.

Sledující již začali rychle ubývat ve chvíli, kdy klub zahájil disciplinární řízení a „odměnil“ Argentince dvouzápasovou stopkou za to, že bez souhlasu klubu odjel do Saudské Arábie. Trest byl nakonec zrušen po hráčově omluvě, ale škraloup u příznivců Les Rouge-et-Bleu zůstal. Před i po posledním domácím zápase na Le Parc des Princes pak někteří fanoušci vypískali Messiho, který byl z tohoto momentu velice podrážděný. A když celý tým šel stadionu poděkovat za podporu, argentinský šikula se jako jediný sbalil a zamířil rovnou do šatny.

Sedminásobný držitel Ballon d'Or dokázal pokaždé vyhrát francouzský titul a během svého dvouletého působení odehrál celkem 75 zápasů. V těch si připsal hned 32 gólů a 35 asistencí, což je pochopitelně úctyhodná vizitka. S týmem však nesplnil hlavní cíl, kvůli kterému přicházel, tedy vítězství PSG v Lize mistrů.