Proč Messi a Mbappé zhasli? Superhvězdy nejsou víc než tým

KOMENTÁŘ PAVLA HARTMANA | Co je víc – společenství nejdražších hvězd, nebo soudržná parta hrající se zápalem a dodržující týmovou spolupráci? Střet Messiho, Mbappého a spol. s Bayernem Mnichov na to jasně odpověděl.

Komputer Opta napěchovaný důležitými daty to hlásil už před výkopem: vítězství Bayernu dával 50 % naděje, výhře Paris SG jen 28%, nadpozemskému útočnému tandemu navzdory. Na hřišti se to jen potvrdilo.

„Ve druhém poločase jsme byli jasně lepší než soupeř a zaslouženě jsme vyhráli. Pokud spojíme maximální hladovost a emocionalitu s kvalitou, kterou máme, pak jsme neuvěřitelně dobří a můžeme dosáhnout čehokoli. Pokud ne, musíme se zbytečně třást,“ konstatoval po utkání kouč Bayernu Julian Nagelsmann.

Nejen on, ale celý mnichovský gigant ctí pravidlo týmovosti. Proto se v základní sestavě neobjevili Leroy Sané a Serge Gnabry. Oba mají potíže s vyvážeností – dopředu hrají jako bohové, leč dozadu často jako amatéři. I mimo hřiště si klub představuje, že se budou chovat jinak, což pocítil Gnabry ostrou kritikou vedení za to, že ve dni volna neodpočíval, nýbrž si zaletěl na otočku na módní přehlídku. „Měl odpočívat,“ řekl jasně sportovní ředitel Hasan Salihamidžič.

V Paříži na to jdou dlouhodobě opačně. Katarští šejkové od nástupu klubu vložili do nákupů těch nejlepších individualit přes miliardu liber. Penězi přesvědčili k přestupu Neymara, Lionela Messiho i Kyliana Mbappého. Toho nedávno balíkem přiměli k prodloužení kontraktu. Navrch mu dali významný hlas k tomu, aby se podílel na sportovním řízení klubu.

O tom, že to není cesta k triumfu v Lize mistrů, ale do pekla, se už mnohokrát přesvědčili. Sázka na mega souhvězdí jim dosud vynesla pouze jedno prohrané finále Ligy mistrů. Ani z něj se však vlastníci PSG a jejich management nepoučili.

Tehdy sahali po vysněné trofeji s koučem Thomasem Tuchelem, trenérem, jenž se snažil do života francouzského giganta infiltrovat týmové počínání v obraně i v útoku. Nikdo si pod ním nemohl dělat, co chtěl. Ale v Paříži se s touto vizí a s trenérem, který ji prosazoval, rozloučili.

Teď se nejspíš stane totéž. Christophe Galtier také dobře ví, že moderní fotbal vyžaduje týmovou spolupráci. Předvedl to na střídačce Lille, s kterým vyfoukl Pařížanům mistrovský titul. Ovšem ve francouzském velkoklubu s tímto myšlením zjevně narazil. A když trenér razí jiné zásady než vedení, nedokáže nic, ani kdyby byl Guardiola, Ancelotti a Klopp v jednom.

A tak se ve středečním večeru v mnichovské aréně děly očekávané věci. Vybalancovaný Bayern nedopřál týmovým presinkem ani jedné z pařížských super star prostor. Proto potřeboval na hřišti jedenáct hráčů, z nichž ani jeden z tohoto mustru nevypadne. Zásluhou toho se domácí mohli speciálně věnovat i Marco Verrattimu, o kterém věděli, že bude velmi často zapojován do rozehrávky a nikdy nenakopne míč jen tak někam nazdařbůh, ale vždy se snaží hrát konstruktivně. Takže ho vždy agresivně napadali. Byl z toho jeden gól v síti hostí.

Naopak PSG nechal nedávno vyhlášeného nejlepšího fotbalistu světa Messiho a jeho nástupce Mbappého toulat vpředu téměř bez závazků směrem dozadu. Takže na bránění mělo mužstvo v poli osm mužů, což bylo proti síle Bayernu hodně odvážné.

Navrch Pařížané ignorovali zásadu, že bez dobré obrany neuděláte ani dobrý útok. Ofenzivní statistiky Messiho a Mbappého tomu odpovídaly. Oba nedali gól, neměli asistence a byli nepřesvědčiví v dalších ofenzivních ukazatelích. Bez zájmu chodící Messi dosáhl na pouhé dva doteky s míčem v pokutovém území Bayernu, Mbappé se zmohl jen na jednu přihrávku do mnichovské šestnáctky.

Jako by zapomněli, co jim v prosinci vyneslo účast ve finále mistrovství světa a argentinskému bohovi následně i tolik kýžené zlato. Byla to týmová hra, z níž pak vykvetly jejich individuální statistiky. Mbappé se stal s osmi góly nejlepším střelcem turnaje, Messi byl se sedmi trefami hned za ním.

Ještě malé připomenutí: trenér Argentiny Lionel Scaloni po úvodní šokující prohře se Saúdskou Arábií postavil do útoku vedle Messiho Juliana Alváreze na úkor Lautara Martíneze. Nahradil tak jednoho ze dvou hráčů lechtivých na pohyb bez míče a na přepínání do defenzivy sprinterem kmitajícím od začátku až do konce vpřed, vzad, vpravo i vlevo. A najednou vše fungovalo.

Bayern Mnichov a Paris SG teď na tento odkaz navázaly. První ho uchopil správně, druhý (pokolikáté už) špatně.

A podle toho to logicky dopadlo.