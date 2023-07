Talentová agentura slavného rappera expanduje: Nově získala Viníciuse Júniora

Několikanásobný držitel ceny Grammy zaznamenal další obrovský úspěch! Jay-Z a jeho talentová agentura Roc Nation Sports International uzavřela zajímavý obchod. Nyní zastupuje jednu z největších hvězd světového fotbalu – Viniciuse Jr. z Realu Madrid! Jaké další klenoty má teď pod sebou RNSI?

Společnost Roc Nation založil v roce 2008 slavný americký rapper Jay-Z, hudební ikona New Yorku a dvaadvacetinásobný držitel ceny Grammy. Jeho podnikání má ohromný záběr, neboť se toto jeho „dítko“ zabývá hned několika obory na té nejvyšší úrovni.

Roc Nation se samozřejmě již od počátku věnuje hudební, televizní i filmové tvorbě, k čemuž má Jay-Z pochopitelně nejblíže. Přesah má též i do módního odvětví, firma se rovněž zaobírá také financováním inovačních projektů a startupů či vzděláváním a různým charitativními projektům všeho druhu. Zejména však zastřešuje komplexní talentový management ve sportovním i v celém zábavním průmyslu.

Hlavní sídlo společnosti se nachází na Manhattanu v New Yorku a další firemní pobočky nalezneme v Los Angeles a Londýně. To ale Jay-Zímu očividně nestačí! Proto Roc Nation expanduje na další trhy, nyní strategicky rozšiřuje pole působnosti i do Brazílie, tedy do přírodně rozmanité země s nádhernými plážemi, s pestrobarevnou společností a kulturou, s pozoruhodnou kuchyní, s vyhlášenou kávou i s bezpočtem sportovních talentů.

„Co se týče fotbalu, Brazílie je středem všeho. Silně se ztotožňuji s kulturou, která má tak neuvěřitelnou vášeň pro sport a kulturu. Náš vliv roste a tento krok ukazuje naše vize celému světu,“ uvedl v oficiálním prohlášení Juan Perez, který šéfuje celé sportovní divizi v Jay-Zího agentuře Roc Nation Sport International. Věří pak, že jde o „nejlepší možnou fotbalovou agenturu na brazilském trhu“, jakou mohli získat do svého obchodního portfolia.

Čerstvou akvizicí společnosti slavného hudebníka je totiž TFM Agency ze São Paula, která zastupuje více než 100 fotbalových hráčů, včetně největších hvězd světové kopané, jako je například Vinícius Júnior, Gabriel Martinelli či zázračný supertalent Endrick, který má již jednou nohou nakročeno do Realu Madrid. Na tomto místě pak vznikne speciální odnož Roc Nation Sports Brazil, jejíž cílem bude poskytnout hráčům unikátní služby přímo na míru brazilskému trhu.

Na soupisce RNSI přitom nalezneme skutečně zajímavá fotbalová jména již po delší dobu. V roce 2019 společnost otevřela londýnskou kancelář, do které již přivábila celou řadu hvězd Premier League i z dalších top soutěží. Agenti Roc Nation se pak starají o takové hráče, jako je kupříkladu Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku či Alex Witsel.

„Roc Nation ztělesňuje vrchol kultury, sportu a zábavy. Připojit se k firmě, pozvednout naše operace a poskytnout našim sportovcům komplexní globální zastoupení – to dávalo dokonalý smysl!“ nechal se slyšet Frederico Pena, zakladatel agentury TFM, který v kanceláři bude působit i nadále.

Prioritou fotbalového agenta v Brazílii i všude jinde na světě je najít a podepsat místní talenty, představit je klubům v nejlepším světle, následně je zpeněžit, dostat královsky zaplaceno a přejít k zastupování další naděje. To je podle Roc Nation Sports v rozporu se způsobem, jakým firma pracuje. Primárně sice hledají hráčům angažmá, sekundárně však tvoří okolo nich týmy a starostlivě jim zajišťují kompletní servis na hřišti i mimo něj, aby vše perfektně klapalo od A až do Z.

Za zmínku k Roc Nation ještě stojí, že společnost oznámila dlouhodobé partnerství s NFL, nejprestižnější ligou amerického fotbalu. Konkrétně firma zastřešuje produkci živé hudby na akcích ligy, včetně velkolepého Super Bowlu, a dále se zaměřuje také na vylepšování celkového fanouškovského zážitku i na dalších úrovních.