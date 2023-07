Ekoteroristé vs. Wimbledon: Pořadatelé museli stáhnout zdánlivě neškodné zboží z fanshopu

Organizátoři mají opět plné ruce práce! Po patáliích s počasím došlo na další přerušení programu turnaje, tentokrát jsou na vině ekoteroristé. Protesty hnutí Just Stop Oil totiž narušily hned dva různé duely na kurtu číslo 18, kdy aktivisté vběhli na posvátný trávník All England Clubu a nadělali velkou paseku.

Just Stop Oil je skupina britských ekologických aktivistů, která intenzivně bojuje proti fosilním palivům. Hnutí dříve proniklo například na některé zápasy fotbalové Premier League, nyní dělá vrásky na tváři také pořadatelům Wimbledonu. Na slavných dvorcích se tak hned dvakrát během jediného dne objevila trička skupiny, oranžové konfety i stovky dílků puzzlí z obchodu se suvenýry.

K oboum incidentům shodně došlo na kurtu číslo 18. Nejprve dva aktivisté narušili střetnutí Grigora Dimitrova se Shoem Shimabukurem, kdy se jeden z demonstrantů dokonce posadil na kurt poblíž rozhodčího. Přibližně dvě hodiny poté se zase činil jiný aktivista během duelu Katie Boulterové proti Darii Savilleové, jejichž zápas byl pozastaven za stavu 4:2 v tie-breaku prvního setu. Následně se obě hráčky posadily na bobek a začaly ochotně uklízet spoušť, kterou napáchali protestanti ze skupiny Just Stop Oil.

Tři aktivisté z ekologického hnutí Just Stop Oil narušili hned dva duely na letošním Wimbledonu kvůli protestu proti fosilním palivům. • Foto Profimedia

Bezpečnostní kontroly jsou na Wimbledonu velice přísné, proto bylo zpočátku záhadou, jak se onomu ekologickému hnutí vlastně povedlo propašovat konfety do hlediště. Poslední zprávy hovoří, že inkriminovaní jedinci podle všeho použili k ukrytí konfet krabičky na puzzle, které se prodávají přímo v areálu ve fanshopu.

Zaměstnanci oficiálního e-shopu i fanouškovských obchodů v All-England Clubu tak stáhli z nabídky licencované skládačky Wimbledon Centre Court View v hodnotě více než 221 000 liber (skoro 6,2 miliónů korun), aby zabránili dalším narušením hry ze strany ekologických aktivistů. Konkrétně se pak jedná o speciální edici puzzlí s tisícem dílků, které oslavují sté výročí centrálního kurtu. Skládačka poté zachycuje klání mezi Rogerem Federerem a Dušanem Lajovičem, kteří na sebe měli často „štěstí“ při losu turnaje.

Aktivisté z Just Stop Oil použili k ukrytí konfet krabičky na puzzle, které se prodávají přímo v areálu Wimbledonu v oficiálním fanshopu. • Foto Wimbledon.com

Vyjádření k protestům pak poskytli všichni tři demonstranti, včetně Debory Wildeové, londýnské učitelky v penzi. „Jsem jen obyčejná babička, která se brání politice této vlády poskytovat nám nové licence na těžbu ropy a zemního plynu. Za normálních okolností by tento druh narušení byl zcela nepřijatelný, ale tohle nejsou normální okolnosti," obhajovala horlivě své chování, které značně komplikuje program grandslamu.

Druhým demonstrantem byl vysloužilý hudebník Simon Milner-Edwards z Manchesteru, který rovněž dostal prostor v britských médiích. „Jsem tu pro svá vnoučata a pro všechny ostatní. Poslední věc, kterou chci, je kazit lidem radost z Wimbledonu. Avšak právě teď, na centrálním kurtu, je to lidstvo versus ropa a plyn,“ prozradil své motivy aktivista.

Třetím do party byl William John Ward, stavební inženýr v důchodu. „Dělám to nerad, ale nechci, aby moje vnoučata, neteře a synovci trpěli. Právě teď jsou miliony lidí nuceni žít mimo podmínky pro lidský život. Nemám jinou možnost, než tu zprávu dostat ven jakýmkoliv způsobem," nechal se slyšet poslední z protestantů Just Stop Oil na Wimbledonu.

Tři aktivisté z ekologického hnutí Just Stop Oil narušili hned dva duely na letošním Wimbledonu kvůli protestu proti fosilním palivům. • Foto Profimedia

Lze očekávat, že na tyto členy skupiny čeká odstrašující trest, aby se ostatní aktivisté nemohli touto formou protestu dále inspirovat. Za zmínku stojí, že britský soud v dubnu 2023 poslal do vězení dva ekologické aktivisty z Just Stop Oil za to, že vyšplhali na dálniční most přes Temži, kde na 40 hodin zablokovali vysoce frekventovaný obchvat v Londýně a značně tak zkomplikovali život místním.

Jednání skupiny má tak z dlouhodobého hlediska spíše protichůdný efekt, neboť valná většina tenisových fanoušků i celá řada hráčů vnímá protesty negativně a rezolutně je odsuzuje jedním dechem, přestože sami mnohdy podporují ekologické myšlenky. Domácí tenista Andy Murray ještě před turnajem varoval potenciální narušitele, že vtrhnutí na kurty je pro ně „nebezpečné“, jelikož „hráči u sebe nosí tenisové rakety“. Případný úder touto hrací pomůckou může být opravdu bolestivý, což demonstranty pravděpodobně odradilo natolik, že si raději pro svůj protest vybrali jiné zápasy.

Protesty Just Stop Oil vesměs vyvolaly značnou nevoli nejen ve světě tenisu či u širší veřejnosti, ale také v těch nejvyšších politických kruzích Spojeného království. Například britská ministryně vnitra Suella Bravermanová odsoudila chování hnutí se slovy: „Aktivisté ve Wimbledonu byli odhodláni narušit dnešní hru divákům a sportovním fanouškům po celém světě. Budeme nekompromisní vůči sobeckým demonstrantům, kteří chtějí letos pokazit tuto událost. Sport, policie a vláda jsou jednotní, aby zabránili všem dalším protestům tohoto druhu.“

Slova ministryně vnitra o jednotě při společném řešení těchto otázek potvrzuje i další britská politička. Zajedno je s ní také státní tajemnice pro kulturu, média a sport Lucy Frazerová, která doporučila členům hnutí, aby se „znovu zamysleli" nad důsledky svých činů. Just Stop Oil tak schytává kritiku ze všech stran za své současné aktivity i z mnoha dalších důvodů, které nelze opomenout.

Jistou kontroverzi též vyvolává pokrytectví skupiny v rámci jejího financování z amerického fondu Climate Emergency Fund. Jeho prostřednictvím se významným sponzorem hnutí stala Aileen Gettyová, potomek rodiny, která založila ropnou společnost Getty Oil. Just Stop Oil se poté brání tím, že ačkoliv má Gettyová historii ve fosilním průmyslu, tak v něm sama nepracuje.