Slavné akce Super Bowlu: hra s časem, nejhorší rozhodnutí i Philly Special

2012: Belichickovy hodinky

New York Giants vs. New England Patriots

V tomhle zápase hrál v závěru klíčovou roli čas. Bill Belichick, legendární kouč Patriots, učinil v posledních dvou minutách hned dvě kontroverzní rozhodnutí. Minutu a 54 sekund před koncem nezastavil hodiny jedním ze dvou timeoutů, čímž soupeři umožnil utratit pro něj cenný čas na případnou odvetu. Minutu a čtyři sekundy před koncem pak dal svým hráčům příkaz, aby soupeře nechali skórovat. Nesmysl? Stav byl 17:15 pro Patriots, a kdyby drive soupeře pokračoval, téměř jistě by skončil vítězným field goalem za tři body, po němž by už nebyl čas reagovat. Giants o situaci věděli. Když running back Ahmad Bradshaw doběhl bez jakéhokoli odporu k endzoně, vzpomněl si, že by neměl jít až do endzony, zastavil, jenže setrvačností přepadnul pro nechtěný touchdown. Patriots měli na odvetu 57 sekund, ale už to nezvládli.

Očima Zacha Harroda: „Belichicka jsem litoval. I když je jako trenér génius, pořád je to člověk. Myslíme, že máme skvělý systém, všechno připravené. Ale pak se něco stane a jsme chvíli mimo. I když je nejlepší, ukázalo se, že je jenom člověk a má někdy taky svoje chyby.“