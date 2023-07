Zlatý déšť: Vondroušová pod střechou slaví semifinále Wimbledonu!

Na levé ruce má vytetované tři sedmičky. Šťastná kombinace postrčila českou tenistku Markétu Vondroušovou (24) přes americkou miliardářku do semifinále Wimbledonu!

„Je to šílené… Nevím, co se stalo,“ říkala na kurtu s vykulenýma očima rodačka ze Sokolova, když vyřadila Jessicu Pegulaovou (29), dědičku rodinného impéria v hodnotě 152 miliard Kč. Vondroušová nemohla uvěřit, že právě porazila 6:4, 2:6, 4:6 čtvrtou nasazenou: „Jsem tak šťastná!“ Chvíli se smála, chvíli brečela. Nebo to nebyly slzy?

Milování trávy

Možná »Maki« po tváři stékaly ještě kapky, které přivolala paní Štěstěna z nebe nad Londýnem. Za stavu 3:1 pro Američanku ve třetí rozhodující sadě totiž kvůli předpovědi pořadatelé vyhlásili pauzu na zatažení střechy nad dvorcem číslo 1. Zlatý déšť! „To mi hodně pomohlo,“ kývla vdaná paní Šimková používající rodné příjmení, jež pak odvrátila brejkbol na 1:5.

Finalistka Roland Garros z roku 2019 měla dosud z tradičního svátku bílého sportu bilanci 1-4. A zítra vyzve v boji o finále Ukrajinku Svitolinovou, která nečekaně porazila světovou jedničku Swiatekovou. „Začínám milovat trávu,“ mrkla Vondroušová.

Manžel na telefonu

V nouzi poznáš přítele. Nebo mu můžeš zavolat. Markéta Vondroušová se během pauzy čtvrtfinálového duelu s Pegulaovou, po níž otočila výsledek, obrátila na chotě Štěpána. „Volali jsme si, ale přestávka byla krátká, moc jsme toho nestihli,“ vybavila si Češka. Vynahradí si společný čas s manželem při vyvrcholení Wimbledonu? „Nevím, on musí pracovat, navíc hlídá doma kočku,“ chechtala se vítězka.