Blázinec Vondroušové: pomoc shůry a slzy dojetí. Každý lichý rok zazáří

Každý lichý rok kariéry Markéta Vondroušová zazáří.

2017: první a zatím také poslední WTA titul ve švýcarském Bielu, když jí bylo sedmnáct a v žebříčku se krčila na 233. místě.

2019: senzační pochod v devatenácti do finále Roland Garros.

2021: stříbrná medaile na olympiádě v Tokiu, kam si tak přála jet, že použila chráněný žebříček a z nominace tím vyřadila Karolínu Muchovou.

2023: jízda do semifinále Wimbledonu, ač do letoška v All England Clubu vyhrála jediný zápas. Ba co víc, jako jediná z letošních čtvrtfinalistek má na trávě negativní zápasovou bilanci (9:11).

Vondroušová je teprve šestou Češkou profesionální éry ve wimbledonském semifinále po Janě Novotné, Petře Kvitové, Lucii Šafářové, Barboře Strýcové a Karolíně Plíškové.

Loni touhle dobou měla přitom hrdinka okamžiku jiné starosti. Chystala veselku a přála si, ať jí z levé ruky co nejdřív sundají sádru, aby se vešla do svatebních šatů. Měla za sebou zákrok na levém zápěstí, během něhož jí operatér Radek Kebrle rozřízl ruku a vyndal z ní úlomek kosti, následek pádu na snowboardu v dětských letech. Na půl roku se po ní kvůli tomu slehla zem a vypadla z elitní stovky. Prožila podobný příběh jako Karolína Muchová, jež své obrození završila před měsícem účastí ve finále Roland Garros. Nyní podobně opojný pocit zažívá Vondroušová.

Drama na wimbledonském stadionu číslo jedna proti Jessice Pegulaové mělo vše. Velké obraty nálad v zápase, příchod deště a přerušení, odvrácený brejkbol na 1:5 ve třetí sadě a nakonec slzy dojetí na lavičce. Vondroušová brala první set 6:4, při němž hrála aktivněji než světová čtyřka. Češka ukazovala, že je noční můra s ní hrát. Doběhne téměř vše, obvykle příliš nekazí, boří rytmus té druhé čopy a kraťasy, po nichž následují loby. Soupeřku drží na špičkách, jelikož ta nemůže tušit, co zrovna přijde.

Pegulaová si to rychle uvědomila, upravila taktiku, zpřísnila hru. Najednou byla ona tou první, kdo se opře do míčku a dostane sokyni do defenzivy. Výsledek? Druhý set získala Američanka 6:2 a po 70 minutách se startovalo od nuly.

A kdo ví, jak by to s Vondroušovou dopadlo, pokud by nepřišel zásah shůry. Déšť! Žádný ceďák, ale nepatrné mrholení. Stačilo k tomu, aby se za stavu 1:3 v soudném dějství z pohledu české tenistky musela nad stadionem zatahovat střecha. Pořadatelé znalí předpovědi s tím začali, ještě než přišly první kapky. Rozjetá Pegulaová se už už chystala na servis, chtěla hrnout zápas dál. K její nelibosti musela zastavit a přišla pauza, jež trvala 24 minut. Hráčky odešly z kurtu, Vondroušová zamířila do šatny, Pegulaová čekala na chodbě se sluchátky na uších.

Byla to pro ni krizovka. Všech pět dosavadních grandslamových čtvrtfinále prohrála, kdyby nezvládla ani to šesté, bylo by to KO. To ona ho chtěla zasadit své české protivnici a dostala se blízko. Za stavu 1:4 a 30:40 držela Američanka brejkbol na 1:5. Šlo v podstatě o malý mečbol a navíc se hrálo přes druhé podání Vondroušové. Dcera z miliardářské rodiny však selhala, udělala nevynucenou chybu, když její bekhendový úder skončil za základní čarou.

České soupeřce tím vdechla nový život. Vondroušová převzala iniciativu ve výměnách, tlačila a dostala sokyni do defenzivy. Z jejího boxu byl čím dál častěji slyšet potlesk kouče Jana Hernycha, deblové parťačky Miriam Kolodziejové a Davida Škocha, trenéra a přítele Kolodziejové. Tahle parta bydlí společně v domku kousek od All England Clubu a tam se bude slavit. Protože hrdinka okamžiku Vondroušová získala posledních pět gamů utkání, dovršila comeback a je z ní senzační wimbledonská semifinalistka.

Kvůli tomu i bolesti pravého kotníku se Vondroušová s Kolodziejovou odhlásily ze soutěže čtyřhry a nenastoupily k 3. kolu. Je třeba šetřit tělo, vždyť už ve čtvrtek čeká další duel s Elinou Svitolinovou, manželkou francouzského tenisty Gaela Monfilse, jež se stále teprve vrací po mateřské a Wimbledon jí udělil volnou kartu. Vondroušová má s osmadvacetiletou Ukrajinkou záporné skóre 2:3, poslední dvě utkání však Češka hladce vyhrála.

Jak dopadne to nejdůležitější?

Češi v semifinále Wimbledonu za posledních 20 let