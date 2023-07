Vondroušová vs. nejbohatší tenistka světa: Bylo by fajn neslyšet tyto věci

S Američankou se ve dvouhře ještě neutkala, neznají se blíž. „Působí ale jako fajn holka. Je skvělé, že hraje, i když by nemusela. Nejde jí o to, aby vydělala peníze, ale o sport samotný. Je vidět, že ho má prostě ráda,“ oceňuje Vondroušová. Líbí se jí i názory Pegulaové na dění kolem WTA.

Sportovní byznys má hráčka žijící na Floridě v krvi. Vždyť její rodina vlastní klub hokejové NHL Buffalo Sabres, někdejší domov Dominika Haška. A především tým NFL Buffalo Bills, který její táta Terry vydražil v roce 2014 a zachránil ho od stěhování z města. Nabídl tehdy vyšší sumu než ostatní uchazeči – bývalý americký prezident Donald Trump či zpěvák Jon Bon Jovi. K nadšení tamní fanouškovské základny, jedné z nejoddanějších a nejvyhlášenějších v amerických sportech, jíž se říká „Bills Mafia“. A členové „mafie“ se stali i fanoušky Pegulaové.

Její profesionální kariéra rozkvetla kvůli řadě zranění i studiu na univerzitě v pokročilém věku. Teprve v sedmadvaceti se probila do prvního grandslamového čtvrtfinále v Austrálii. Od té doby to dokázala ještě pětkrát. Mezi elitní osmičkou už si zahrála v Melbourne, Paříži, New Yorku a nyní ji to čeká v Londýně. Krok do semifinále však zatím nedokázala udělat ani v jednom z případů, přestože už vystoupala až na 3. místo žebříčku. „Už bych to ráda zlomila,“ hlásá hráčka, kterou nejen v Británii titulují jako nejbohatší tenistka na světě.

„Lidé to sice říkají, ale ty peníze patří rodičům,“ krčí rameny. A coby potenciální dědička impéria by se musela dělit se čtyřmi vlastními a dvěma nevlastními sourozenci. „Bylo by fajn neslyšet takové věci, ale vlastně mi na tom nesejde. V tenise nezáleží na tom, jak jste bohatí,“ namítá Pegulaová, jež si vlastní kariérou vydělala přes devět milionů dolarů. A za triumf ve Wimbledonu by mohla přidat další tři. „Pak bych byla skutečně sama bohatá a úspěšná. Tak by to bylo nejlepší,“ usmívá se.

Její plány se zkříží s těmi Markéty Vondroušové, příští soupeřky. „Hraje takové dlouhé placky, což bude na trávě dost nepříjemné. V poslední osmičce už jde ale o všechno, všechny už do toho půjdeme po hlavě a uvidíme, co se bude dít,“ udržuje otevřenou mysl rodačka ze Sokolova, jejíž nově objevenou sílu na trávě velebí i wimbledonský šampion z před padesáti let Jan Kodeš.

„Markéta má na trávu ideální hru. Umí stopbal, hraje levačkou, používá servis ven z kurtu jako Petra Kvitová. A hlavně má výborný nohy. Běhá, všechno vrátí. Má obrovské předpoklady, ale není pořád přesvědčená, že na trávě může být dobrá. Teprve to zjišťuje,“ tvrdí.

Jen jedna ze soupeřek poprvé postoupí do semifinále Wimbledonu.

Srovnání čtvrtfinalistek Wimbledonu Markéta Vondroušová Jessica Pegulaová (USA) 24 věk 29 172 cm výška 170 cm 42. na žebříčku 4. 1 tituly na WTA 2 26:10 letošní bilance 35:11 6:1 letošní bilance na trávě 14:2 5:4 bilance na Wimbledonu 10:6 5,4 prize money (v milionech USD) 9,2 0 vzájemné zápasy 0