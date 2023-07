Zamilovaná Dara práskla: Nedvěd se vrací k fotbalu! Dostal překvapivou nabídku

Dali se do stavění domu v Praze a Itálii, ale teď je ve hře útěk z půdy států EU! Česká legenda Pavel Nedvěd (50) bez svého milovaného fotbalu nemůže žít a nic se na tom nemění ani po trpkém konci v Juventusu. Jeho partnerka Dara Rolins (50) teď webu Super.cz potvrdila, že bývalý fotbalista vážně zvažuje jednu z nabídek, které k němu doputovaly!

Společně si naplánovali stavbu domů v Divoké Šárce i na břehu jezera Lago Maggiore v Itálii, ale dost možná budou muset v budoucnu vymyslet ještě třetí společné útočiště. Legendární »Grande Paolo« totiž po svém konci v Turíně sbírá nabídky z jiných míst a zdá se, že teď mu jedna obzvláště vrtá hlavou!

„Pavel může cokoli, kdekoli, kamkoli. Aktivně o tom jedná, rýsují se zajímavé nabídky,“ prozradila pro Super.cz jeho partnerka Dara Rolins. „Jedna byla vyhodnocena tak, že si zaslouží zvýšenou pozornost. Myslím, že po létě bude mít novou práci,“ nastínila zpěvačka. Podle informací zmíněného webu se jedná o nabídku, která je překvapivě mimo území Evropské unie.

„Má toho za sebou dost. Ne, že by práci potřeboval, mohl by i odpočívat, ale on je typ, kterého baví něco dělat, být aktivní,“ popsala svého partnera Dara, která díky vztahu s Pavlem Nedvědem často pendluje mezi Českem a Itálii. A zdá se, že brzy by na její trase za milovaným partnerem mohl přibýt další bod...