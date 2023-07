Extraligové nedostatky: Spartě chybí odvaha, Pardubicím klenot a Třinci?

Video se připravuje ... Kdybyste měli u všech extraligových klubů vybrat zásadní nedostatek? Zkusili jsme si tuhle hru zahrát a ke každému týmu přiřadili jednu věc, co mu nejvíc schází. Hlavní pravidlo zní, že hledáte věc, událost nebo osobu, která organizaci posune výš. Jasně, když se bavíte o Olomouci, každého napadne střelec. Ale co postrádají Pardubice? A chybí něco Třinci vyrábějícímu jeden titul za druhým?

Pardubice SUPERTALENT Najít nedostatek? Trenér, kádr, zázemí, finance, komunikace jsou na vysoké úrovni. Takže těžká práce. Ale něco přeci chybí. Pardubice přestaly produkovat výjimečné talenty. Už dlouho se mluví, že se výchově zasekly a realita je pomalu dohání. Naposledy si jejich odchovanec prošel draftem v roce 2019. Poslední hráč, který na draft NHL mířil přímo z klubu? Rok 2018, Martin Kaut. Aby měli Daniel Herčík nebo Ondřej Chabada pozici v extralize, čeká je dost práce. Nikdo z nich ale nemá výhled, jako to měli dřív Špaček, Zadina, Klouček, Vejmelka, Kaut, Blümel nebo Nosek. Zatím to nevypadá, že by se tady rodila silná bašta generující talenty. Poslední hráči Pardubic na draftu: 2019 (Matěj Blümel 100., Tomáš Mazura 162.)

2018 (Filip Zadina 6., Martin Kaut 16., Milan Klouček 213.)

2016 (Vojtěch Budík 130.)

Mountfield HK POWER FORVARD Kdyby existoval přístroj, do něhož strčíte Radka Smoleňáka a vyleze z něj mladší o pět let, je po problému. Když projedete hradeckou soupisku, darem z nebe nakonec může být Patrik Miškář. V posledním play off konečně vysoký chasník ukázal, že dovede tým táhnout, dávat důležité góly, vynikat důrazem. Problém je, že v sestavě nikdo další není. Namítnete, že k vysokému pohybu a stylu Mountfieldu není nikdo takový potřeba. Možná na oko. Ale když zapadnete do problémů a vyzíváte, že je potřeba kotouč do branky domlátit, od Aleše Jergla nebo Jordanna Peretta takové věcí chtít nemůžete. Odešel Jakub Lev, minimálně jeden vazoun chybí. Spíš dva. Nejvyšší útočníci na soupisce Mountfieldu: Radek Smoleňák 191 cm

Patrik Miškář 189 cm

Oliver Okuliar 187 cm

David Šťastný 187 cm

Matěj Chalupa 186 cm

Liberec SILNÁ JEDNIČKA Až se chce říct, že co stojí Ještěd, má Liberec silné brankáře. Od chvíle, kdy v roce 2003 přišel Oldřich Svoboda, se na pozici točily i dál velké jedničky. Měly za sebou medaile z MS, NHL, starty v reprezentaci. Jen počítejte: Milan Hnilička, Marek Pinc, Dominik Hrachovina, Ján Lašák, Roman Will... A teď klub držel Petr Kváča, extraligová hvězda. Když přicházel, měl za sebou aspoň jeden skvělý ročník v Třinci. Nahradit ho má Dávid Hrenák (25 let), který se vrátil z Ameriky a v Evropě nechytal od roku 2016. Strávil pět let na univerzitě a minulý rok v ECHL. Má pořád solidní perspektivu, ale když nevyšel Dominik Frodl, hvězda vzadu zkrátka chybí. Posledních pět silných jedniček Liberce: Petr Kváča (2020-2023)

Dominik Hrachovina (2019/2020)

Roman Will (2016-2019)

Ján Lašák (2013-2016)

Marek Pinc (2009-2013)

Kladno PENÍZE Vždy, když zasvítí titulek, že do Kladna jde posila, víte, že je to spíš nový hráč. Posila? Hodně smělé odhady. Od návratu do extraligy bere hokejisty, o něž není zájem. Výjimkou je Tomáš Plekanec, který se ale přihlásil sám z rodinných důvodů, a vyšel i Landon Bow. Nákupy cizinců jsou ve stylu, že pro ně je zážitek hrát s Jaromírem Jágrem. Překvapí, jestli se z Chrise Marteneta (poslední čtyři roky hrál převážně ECHL) a Devena Sideroffa (15 gólů ve Zvolenu) stanou výrazné postavy soutěže. Všechno míří k tomu, že klub nemá prostředky, aby na trhu soupeřil s konkurencí. Odešel Adam Kubík, zase všechno bude viset na Plekancovi a kouzlit musí brankáři.

Vítkovice PRVNÍ CENTR Kdyby mohly využít Petera Kriegera jako druhého centra a měly někoho ještě nad ním? Třeba by v minulé sezoně došly do finále a třeba z nich teď Pardubice, Třinec a Sparta chytnou průjem. V semifinále se ukázalo, že Petera Muellera musí někdo vyrábět. Americký střelec není hráč, jemuž hodíte puk k mantinelu a on si poradí. Navíc přišel Jan Káňa, další křídlo, které bude potřebovat od někoho krmit nahrávkami. Škoda, že je pryč éra Rostislava Marosze. Bohužel vztah s klubem vyhořel, je na Slovensku. Ale tady Vítkovice mají limit. Valentin Claireaux? Pro klub, co může hrát v TOP 4 zbytečný příchod. Měl by si umět poradit z vlastních zdrojů. Nejproduktivnější centři Vítkovic: 2022/23 Peter Krieger 34 (16+18)

2021/22 Rostislav Marosz 35 (11+24)

2020/21 Jan Hruška 28 (12+16)

Olomouc STŘELEC Tady nemůžete mířit jinam. Hlavním olomouckým nedostatkem je hráč, ze kterého mají v ostatních klubech vítr. Platí to roky. Slušný standard si v klubu drží Lukáš Nahodil, dvakrát ze čtyř sezon nastřílel přes 15 gólů. Ale víte, že on primárně střeleckým esem není. Takže, kdo půjde na kótu 20? Za devět sezon olomouckého působení v extralize se to povedlo jen Zbyňku Irglovi a Davidu Krejčímu. Problém je, že takový hráč klubu schází historicky. Teoreticky by mohl vyskočit Jakub Navrátil, je mu 24 let, mohla by přijít průlomová sezona a v mládeži třeba gólů sypal dost. Aron Chmielewski? Kéž by, dal 19 gólů. A teď špatná zpráva: v součtu za poslední tři sezony. Nejlepší střelci minulé sezony: Lukáš Nahodil - 15

Jan Káňa - 12

Jakub Navrátil - 11

Jan Knotek - 8

Jan Bambula - 8

Ml. Boleslav OTEVŘENOST Někdy máte pocit, že by v klubu nejradši protáhli hradby a postavili je i kolem stadionu. Jakmile se objeví pro ně jen trochu nepříjemné téma, působí jako okresní klub, který vlastně ani nechce být moc vidět a slyšet. Stačí jim, kde jsou a šlus. Pokud se vedení klubu chcete na něco zeptat, spolehlivou odpovědí je, že se k ničemu nebude vyjadřovat a problém neplánuje komentovat. Boleslav by vyhrála cenu pro nejuzavřenější klub extraligy. Je to škoda už z pohledu, že marketingově klub vypadá ve své zelené barvě výrazně, úplně jinak než konkurence. Navíc se zase podařilo poskládat poměrně kvalitní kádr a sportovně by mohl prohánět mocnější hráče. Umístění Ml. Boleslavi: 2023: 10. místo

2022: 4. místo

2021: 4. místo

2020: 4. místo po základní části*

2019: 8. místo *zrušené play off

Sparta ODVAHA Roky se snaží vykutat zlatý poklad. Marně. Lopatu jim vždycky někdo sebere, o krumpáč se občas připraví i sami. To je Sparta posledních let. Vedení spoléhá na stejné hráče, že už konečně půst ukončí. Jenže je otázka, jestli to není marný boj. Jestli by spíše neměl přijít řez, obměna kádru. Postavení týmu kolem jiných, opravdu silných lídrů. Zapojit mladé hráče z vlastní líhně. K tomu ale potřebujete odvahu. Kdy jindy ji najít, než po sezoně, v níž juniorka vyhrála po skoro třiceti letech titul. Namísto toho ale vedení přivádí cizince třicátníky. Navíc hráče, co v posledních letech nezářili. Sází na to, že objeví dávnou formu. Jenže sázka je to poněkud nejistá. 3 - Tolik zahraničních hráčů už přivedlo vedení Sparty během léta. Jsou jimi obránce Aaron Irving (27 let) a útočníci Jani Lajunen (33) a Josh Kestner (29).

Třinec PRVNÍ CENTR Taky druhý klub z východu republiky by jistě rád přivedl zvučné jméno do středu elitního útoku. Křídel mají Oceláři spoustu. Jen si to vezměte: Martin Růžička, Marko Daňo, Andrej Nestrašil, Daniel Voženílek, Libor Hudáček nebo nově Richard Pánik. Z nich mají Slezané základ pro nabité tři útoky. Jasně, někteří z nich dovedou hrát i centra, ale doma na tomhle místě nejsou. Třinec po letech opustil Tomáš Marcinko. Takže nový první centr? Možná Viliam Čacho, posila z Trenčína. Nebo veterán Petr Vrána? Těžko. Třetím v řadě je pak Miloš Roman. Top centra by Oceláři potřebovali, na druhou stranu podobný problém měli i v minulé sezoně a všichni víme, jak skončila. Kdo se protočil v centru první třinecké lajny v minulé sezoně? Daniel Voženílek - křídlo

Petr Vrána - klesající produktivita

Tomáš Marcinko - odešel do Komety

Miloš Roman - ideální třetí centr

Litvínov DŮVĚRA Dříve rodinný litvínovský klub stále není jednotný. Věrní fanoušci těžce kousali změny, které nové vedení Vervy udělalo. Časté byly pokřiky či transparenty proti generálnímu řediteli Pavlu Hynkovi. Fans se nelíbily odchody Michala Trávníčka a dalších. K tomu si přisadily legendy. Připočtěte až do letoška od A týmu oddělenou mládež, která spadala pod jiný subjekt a měla své vedení. Vyhazovy dlouholetých zaměstnanců, hořké rozchody. V kancelářích to vřelo. Navrch přisaďte mizerné výsledky a máte oheň na už tak dost děravé a zchátralé litvínovské střeše. Důvěru diváckého jádra černožlutý velín stále nemá. Usilovně však pracuje na jejím získání. 2 - Dvouletou smlouvu s opcí podepsal s Litvínovem nový sportovní manažer, hokejový analytik a bývalý novinář deníku Sport Tomáš Vrábel.

Kometa OBRÁNCE NA PŘESILOVKU O elitního ofenzivního obránce Brno přišlo. Lépe řečeno, dobrovolně se ho vzdalo. Před rokem přicházel Tomáš Kundrátek do Komety jako eso. Libor Zábranský z něj udělal jednoho z nejlépe placených hráčů extraligy. Jenže Kundrátek očekávání nenaplnil. Na produkci zpod Beskyd nenavázal, byť mu patřilo místo v elitním přesilovkovém komandu. Z patnácti bodů jich osm získal v početních výhodách. Teď se vrací zpátky k Ocelářům. Kdo jeho místo v přesilové pětce Brňanů zaujme? Marek Ďaloga, Radek Kučeřík nebo Jan Ščotka? Těžko. Spíše se nabízí jeden z dua posil: Alex Lintuniemi či Daniel Gazda. Variantou může být i přesilovka s pěti forvardy. Nejvíc bodů obránce Komety na přesilovce: 2022/23: Tomáš Kundrátek - 8 (4+4)

2021/22: Vladimír Roth - 8 (1+7)

2020/21: Petr Zámorský - 11 (3+8)

2019/20: Ondřej Němec - 7 (0+7)

2018/19: Ondřej Němec - 11 (1+10)

Motor ČB PRODUKTIVNÍ 3. LAJNA Střílení gólů a úspěšnost týmu Motoru stála a padala s formou veteránů Milana Gulaše a Lukáše Pecha. Skvělý ročník prožil taky Martin Hanzal. Nové posily? Adam Kubík a produktivní Kanaďan ze Slovanu Bratislava Brant Harris. Jenže úspěšné týmy nespoléhají jen na dvě produktivní lajny. Pokud se chtějí České Budějovice vyhnout blamáži v podobě nedávného třináctého místa, musí za to vzít i třetí či čtvrtý útok. Tzv. bottom six. Dost se čeká od posily z Liberce Jana Ordoše. Vyloženě mizerný rok má za sebou někdejší střelec Zdeněk Doležal. Průměrný byl Lukáš Vopelka (27 let). Metu deseti branek bude chtít znovu překonat Jakub Valský (34). Dvacátníci Motoru, kteří čekají na průlom (věk, starty v TELH a body): Martin Beránek (22): 130 - 29 (17+12)

Tomáš Chlubna (21): 25 - 4 (1+3)

Josef Koláček (20): 44 - 7 (5+2)

Matěj Toman (22): 129 - 36 (22+14)

Filip Přikryl (22): 92 - 17 (7+10)

Karlovy Vary HVĚZDA Vedení přivedlo spoustu zajímavých posil v čele s brankářem Dominikem Frodlem. Kdo se ale bude starat o góly? A kdo týmové produktivitě? Pořád očekáváte víc o Jiřího Černocha. Kapitán se posledně poprvé v kariéře dostal přes třicet bodů. Cítíte však, že má i na víc. Slabší sezony prožili Gríger s Rachůnkem. Ondřej Beránek pak není zrovna prototypem gólového zabijáka, byť 17 tref z minulého ročníku může napovídat opak. Vary spoléhají, že trumfem bude jeden ze dvou Seveřanů, které přivedly. Ideálně oba! Maličký Fin Kangasniemi patřil v součtu posledních sedmi sezon do top pětky bodování. Švéd Zetterberg pak roky válel v elitní domácí lize. Iikka Kangasniemi (28) v Liize: 348 zápasů - 247 (96+151)

Lukas Zetterberg (26) v Allsvenskan: 355 zápasů - 198 (102+96)