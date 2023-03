Kauzu Nedvědova Juventusu řeší soudce, který kope za Turín: Má tlačenku?

Vykopnuto! V Turíně bylo zahájeno předběžné soudní slyšení v gigantické kauze údajně zfixlovaného účetnictví Juventusu. Jo, to je ten slavný malér, v němž figuruje Pavel Nedvěd (50).

Někdejší viceprezident a jedenáctka dalších bývalých bafuňářů »Bianconeri« čelí obvinění z braní protiprávních provizí z přestupů hráčů a z vykazování falešných zisků investorům.

Stejná vášeň

Hrozí jim až osm let basy a jejich osud má v hlavě a v lejstrech soudce, s pro Čechy úsměvně zabarveným jménem, Marco Picco. On rozhodne o případné obžalobě a zahájení procesu, ale mohl by být k ikoně Juventusu »Grande Paolovi« shovívavý, když sám taky vášnivě čutá do meruny a taky za Turín. V roce 2019 se totiž s mančaftem z metropole Piemontu stal vicemistrem Itálie na turnaji týmů v talárech. Marco a spol. ve finále nestačili na kolegy z Říma (0:1).

Tvrdík a Dara

Rokování trvalo čtyři a půl hodiny a média zpod Apenin po něm hlásila: „Soudce Picco odročil další fázi slyšení na 10. května.“ Podle agentury Reuters potrvá několik měsíců, než Marco Picco rozhodne, zda nařídí proces. Nikdo z obviněných se včera k jednání nedostavil. Nechali to na obhájcích. Pavel Nedvěd se vrátil ze Saúdské Arábie, kde pomáhal šéfovi Slavie Tvrdíkovi shánět peníze na akademii, na lůžko své milé pěvkyně Dary Rolins. Místo soudní stolice má v hlavě haciendu, kterou hodlají postavit v Šáreckém údolí. Za pozemky dali 35 milionů korun.

Případ »Bianconeri«

Tyhle tresty hrozí Za falšování účetnictví může obviněný dostat od 3 do 8 let vězení, za falešnou fakturaci 18 měsíců až 6 let, za nepravdivá sdělení o obchodech 1 rok až 6 let, za podvodná prohlášení 2 roky až 4,5 roku a za maření činnosti dozorových orgánů 1 až 4 roky.

Žalobce, který vycouval: Nenávidím Juventus

Přiznal, že je sakra zaujatý, a vycouval. V minulém týdnu se z případu »Juve« stáhl jeden ze tří žalobců Ciro Santoriello. Kvůli videu z roku 2019, na němž o sobě prohlašuje, že je fanouškem Neapole a nenávidí Juventus.